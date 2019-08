Chiến đấu cơ Iran rơi gần Vịnh Ba Tư

Theo hãng tin AP, hai phi công trên máy bay đã may mắn sống sót. Sự cố được cho là do trục trặc kỹ thuật. Abdolhossein Rafipour, Thị trưởng quận Tangestan cho biết máy bay rơi xuống lúc 12 giờ 30 phút trưa (giờ địa phương).

Hiện chưa rõ chiến đấu cơ Iran có mục đích gì khi xuất hiện ở khu vực này. Tuy nhiên, Iran thường triển khai máy bay nhằm thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở đây.



Chiến đấu cơ Iran xuất hiện trong lễ duyệt binh năm 2009 kỷ niệm ngày bắt đầu chiến tranh Iran-Iraq 1980-1988. Ảnh: AP

Được biết, lực lượng Không quân nước Cộng hoà Hồi giáo đang sở hữu một số máy bay quân sự do Mỹ sản xuất mà nước này mua từ trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Nước này còn có các máy bay MiG và Sukhoi do Nga sản xuất. Do phải trải qua nhiều thập niên bị phương Tây trừng phạt, Iran gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì và bảo dưỡng phi đội máy bay của mình, theo AP.