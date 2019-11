Chuyển biến vụ người Việt chết ở Anh: Điều gì biết lúc này?

Chiều tối 1-11, vụ án 39 thi thể trong container tại khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex, Anh có chuyển biến quan trọng. Theo đó, cảnh sát Anh đã xác nhận quốc tịch của các nạn nhân. Dưới đây là toàn cảnh vụ việc tính đến hết ngày 1-11 (theo giờ địa phương).

Quốc tịch và danh tính từng nạn nhân thế nào?

Trợ lý cảnh sát trưởng hạt Essex, nơi tìm thấy chiếc xe, ông Tim Smith hôm 1-11 thông tin cảnh sát hạt Essex đã và đang phối hợp chặt chẽ với CQĐT hoàng gia Anh và Cơ quan chống tội phạm quốc gia Anh để thúc đẩy cuộc điều tra và xác định danh tính các nạn nhân.

Trước đó, hôm 24-10, cảnh sát Anh cho rằng các thi thể trong container đều là người Trung Quốc. Tuy nhiên, ngay sau đó, họ thông báo vụ án có chuyển biến nên công tác nhận dạng nạn nhân cần thêm thời gian và chưa thể xác định ngay quốc tịch các nạn nhân.

“Tại thời điểm hiện tại (ngày 1-11), chúng tôi tin rằng các nạn nhân có quốc tịch Việt Nam. Chúng tôi đã liên hệ với Chính phủ Việt Nam để giải quyết vụ việc” - ông Tim Smith nói.

Vị này cũng cho biết thêm cảnh sát Anh đã trực tiếp liên hệ với một số gia đình ở Việt Nam và ở Anh, đồng thời tin rằng các nhà chức trách Anh đã xác định được gia đình của một số nạn nhân đã gặp thảm kịch tại Essex.

Phía cảnh sát Anh cho biết thêm hiện họ vẫn đang tiếp tục thu thập các bằng chứng để xác minh danh tính của từng nạn nhân. “Bằng chứng này cần được thu thập tại nhiều nơi, vì vậy chúng tôi không thể công bố danh tính của bất kỳ nạn nhân nào vào thời điểm hiện nay. Chúng tôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các bên liên quan để nhận dạng các nạn nhân và đề xuất các phương án hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch lần này. Chúng tôi cũng bày tỏ sự đồng cảm và sẻ chia với gia đình có người thân (gặp nạn) trong sự cố bi thảm này” - ông Tim Smith cho biết.



"Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi mua bán người, coi đây là tội phạm nghiêm trọng và phải bị trừng trị đích đáng. Việt Nam kêu gọi các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người, không để tái diễn những thảm kịch đau lòng tương tự. Chúng tôi cám ơn và đánh giá cao chính phủ Anh, các cơ quan liên quan và địa phương của Anh đã tích cực triển khai khám nghiệm, cung cấp thông tin về nhận dạng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam trong thời gian qua. Chúng tôi hy vọng phía Anh sớm hoàn tất điều tra vụ việc, nghiêm trị những kẻ phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam LÊ THỊ THU HẰNG



Cảnh sát tại hiện trường vụ án với chiếc container chứa 39 thi thể. Ảnh: AP

Bao nhiêu nghi phạm bị bắt và khởi tố?

Hôm 26-10 (giờ địa phương), cảnh sát Anh cho biết đã khởi tố tài xế M. Robinson, người lái chiếc xe container chở 39 thi thể tại Anh. Tài xế này hầu tòa hôm 28-10, bị truy tố với 39 cáo buộc ngộ sát, đồng thời buôn người, cố tình hỗ trợ người nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền. Bị can Robinson 25 tuổi, thường trú tại Laurel Drive, Craigavon, bắc Ireland.



Tài xế Maurice Robinson. Ảnh: Huffington Post



Hành trình của tài xế M. Robinson và thùng xe container chứa 39 thi thể. Đồ họa: THE TIMES

Ngày 1-11, tòa án tối cao của Ireland ở Dubin đã mở phiên tòa xét xử Eamon Harrison (23 tuổi) vì dính líu đến vụ 39 người chết ở Anh. Đây là nghi phạm thứ hai bị truy tố với 39 cáo buộc ngộ sát, buôn người và hỗ trợ nhập cư trái phép. Hiện cảnh sát hạt Essex đang tiến hành các thủ tục dẫn độ Eamon Harrison về Anh để phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Theo truyền thông quốc tế, tài xế Harrison, nghi phạm bị bắt hôm 26-10, được cho là người đã vận chuyển container có 39 người tới cảng Zeebrugge, Bỉ. Từ đây, container được chuyển đến cảng Purfleet của Anh trước khi bị cảnh sát phát hiện hôm 23-9.



Tài xế Eamon Harrison. Ảnh: Internet

Trong khi đó, cho đến nay cảnh sát Anh vẫn đang truy tìm và kêu gọi đầu thú đối với hai nghi phạm, gồm Ronan Hughes (40 tuổi) và Christopher Hughes (34 tuổi). Đây là hai anh em có quốc tịch bắc Ireland. Cả hai bị cảnh sát nghi ngờ có dính líu đến vụ án với các cáo buộc tương tự với hai tài xế container đã bị truy tố.

Trước đó, cảnh sát Anh đã bắt giữ thêm hai nghi phạm khác (một nam, một nữ, cùng 38 tuổi) nhưng sau quá trình điều tra, xét hỏi thì các nghi phạm được phóng thích.



Ronan Hughes (40 tuổi) và Christopher Hughes (34 tuổi). Ảnh: Internet

Tại Việt Nam, dù chưa xác định được chính xác danh tính 39 nạn nhân ở Anh nhưng đã có hàng chục gia đình trình báo có người thân sang Anh và đột ngột mất liên lạc. Đáng chú ý là thời gian mất liên lạc khá trùng khớp với thời điểm cảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể trong container tại hạt Essex hôm 23-10.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo xác minh thông tin vụ việc, trong khi Bộ Ngoại giao, Cục Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, Bộ Công an và nhiều cơ quan, ban, ngành của hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp với phía Anh để điều tra về các trường hợp mất liên lạc khi sang Anh.

Phía Công an Hà Tĩnh hôm 30-10 cho biết đã khởi tố vụ án: “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” sang châu Âu. Đây là điều chưa từng có tiền lệ ở địa phương này. Hôm 1-11, Công an tỉnh Hà Tĩnh đưa thông tin Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một người và bắt khẩn cấp một người khác liên quan đến vụ án.