Chuyên gia Trung Quốc đến Iran hỗ trợ chống dịch COVID-19

Theo báo South China Morning Post, Đại sứ Trung Quốc tại Iran Chang Hua hôm 29-2 đã xác nhận trên tài khoản truyền thông xã hội của mình rằng các chuyên gia và một lô hàng bộ dụng cụ chẩn đoán đã hạ cánh xuống thủ đô Tehran của Iran.

“Hàng hóa đầu tiên đã vào Iran và khoản hỗ trợ thêm sẽ được gửi. Hãy mạnh mẽ lên, Iran”, đại sứ Chang viết.

Lô hàng thứ hai, bao gồm 50.000 bộ dụng cụ chẩn đoán và máy tạo ô xy cũng đã được chuyển đến Tehran vào đêm 29-2, đài Press TV dẫn một bài tweet của phái bộ Iran tại Trung Quốc.

Một số quan chức cấp cao của Iran cũng đã nhiễm vi-rút giống như viêm phổi, bao gồm cả Phó Tổng thống Masoumeh Ebtekar và Thứ trưởng Bộ Y tế Iraj Harirchi.



Nhóm chuyên gia Trung Quốc vừa đến Tehran. Ảnh: PRESS TV



Viện trợ của Bắc Kinh đến Iran khi giới chức tại thủ đô Tehran bác bỏ đề nghị giúp đỡ từ Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 28-2 cho biết nước này đã đưa ra lời đề nghị hỗ trợ Iran trong việc chống lại dịch COVID-19. Bộ Tài chính Mỹ trước đó cho biết họ đã hoàn tất một thỏa thuận với chính phủ Thụy Sĩ để giúp đưa hàng hóa nhân đạo vào Iran.

Đáp lời Mỹ, Iran cho biết đề nghị của Washington là “nực cười”.

“Đề nghị giúp Iran đối phó virus Corona (tức COVID-19), từ một quốc gia mà sự khủng bố kinh tế của họ đã tạo ra áp lực rộng khắp cho người dân Iran và thậm chí phong tỏa các con đường mua thuốc và thiết bị y tế, là một yêu sách nực cười và là một trò chơi tâm lý chính trị”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi nói, theo đài Press TV.

Ông nói thêm rằng Bộ Ngoại giao Iran đã liên hệ chặt chẽ với nhiều quốc gia để cung cấp dược phẩm và nhu cầu sức khỏe nhằm ngăn chặn sự bùng phát dịch COVID-19. Ông khẳng định Iran đã có được các phương tiện hỗ trợ cho mục đích đó thông qua các quốc gia thân thiện nhất định.

Bộ trưởng Y tế Iran Saeed Namaki hôm 28-2 đã cảnh báo về “một tuần lễ rất khó khăn phía trước” tại Iran, vốn chỉ tuyên bố các ca nhiễm và tử vong đầu tiên do COVID-19 vào ngày 19-2 và có tỷ lệ tử vong trong các trường hợp được xác nhận gần 10%, so với khoảng 3% ở nơi khác.