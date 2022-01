Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Ủy ban An ninh quốc gia Kazakhstan (KNB) ngày 8-1 cho biết cựu lãnh đạo của cơ quan này là ông Karim Massimov vừa bị bắt với cáo buộc phản quốc và đang chờ ngày hầu tòa.

Hiện chưa rõ ông Massimov đã làm gì để bị cáo buộc tội danh trên. Thông báo cũng cho biết bên cạnh ông Massimov còn có thêm một số quan chức khác bị bắt nhưng không tiết lộ danh tính vì lý do bảo mật thông tin điều tra.

Reuters cho rằng việc bắt giữ ông Massimov có thể là động thái mới nhất trong nỗ lực dập tắt bạo động và xử lý những nhân vật có trách nhiệm của chính quyền Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev.



Ông Karim Massimov trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 4-2019. Ảnh:

Ông Masimov lãnh đạo KNB từ năm 2016 cho đến ngày 5-1 thì bị ông Tokayev cách chức trong bối cảnh bạo liên tục leo thang ở TP Almaty.

Ông Masimov cũng được đánh giá là đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Nursultan Nazarbayev và từng hai lần giữ chức thủ tướng dưới thời nhà lãnh đạo này.

Đáng chú ý, đài RT dẫn lời cựu Bộ trưởng Văn hóa Kazakhstan - ông Ermukhamet Ertysbayev mới đây khẳng định nguyên do bùng phát bạo động như hiện nay là do một số quan chức cấp cao đã "phản bội" quốc gia, bao gồm nhiều quan chức an ninh.

Theo ông Ertysbayev, cuộc bạo loạn là "âm mưu đảo chính" và "một cuộc nổi dậy vũ trang" và sẽ không thể xảy ra nếu không có "sự thông đồng phản đối của các quan chức hàng đầu” dù ông không nêu tên bất kỳ cá nhân nào.

Nhiều ngày qua, biểu tình đã bùng lên ở Kazakhstan do giá nhiên liệu tăng cao.

Các cuộc tuần hành ngày càng bạo lực và nhanh chóng trở thành bạo loạn quy mô lớn, ảnh hưởng đến an ninh một số khu vực của nước này. Bạo lực đã khiến hàng chục người thiệt mạng, bao gồm cả dân thường và lực lượng trị an. Tính đến ngày 7-1 đã có gần 4.000 người bị bắt giữ.

Tổng thống Tokayev mới đây đã bật đèn xanh cho cảnh sát và quân đội bắn bỏ người biểu tình và bác bỏ ý tưởng giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại thông qua đàm phán. "Việc đó là vô nghĩa. Người ta có thể nói chuyện kiểu gì với tội phạm và kẻ giết người?" - nhà lãnh đạo Kazakhstan cho hay.

Ông cũng khẳng định tình hình đang được kiểm soát và phe chính quyền đã giành lại được kiểm soát phần lớn các khu vực trước chìm trong bạo động.