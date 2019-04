Cựu Phó Tổng thống Biden chính thức cạnh tranh với ông Trump

Cựu Phó tổng thống Joe Biden đã chính thức tham gia cuộc đua tranh cử tổng thống năm 2020 đông đúc của Đảng Dân chủ, cược rằng sự hấp dẫn của ông đối với tầng lớp lao động và mối quan hệ với cựu tổng thống Barack Obama của ông sẽ giúp ông giành được nhiều sự ủng hộ.



Ông chính thức đưa ra tuyên bố tranh cử trong một video được đăng trên Twitter cá nhân.



Ông Biden được đánh giá là đối thủ xứng tầm với Tổng thống Trump. Ảnh: AP

"Các giá trị cốt lõi của quốc gia, vị thế trên thế giới và nền dân chủ, tất cả làm nên nước Mỹ. Nước Mỹ đang bị đe dọa. Đó là lý do hôm nay tôi thông báo ứng cử tổng thống Mỹ"- cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden, 76 tuổi nói trong đoạn video dài 3 phút vừa được đăng trên Twitter hôm nay.



Ông Biden ngày 29-4 sẽ tới gặp các công nhân công đoàn tại Pittsburgh, một vùng bầu cử then chốt tại bang Pennsylvania và là nơi ủng hộ ông Trump năm 2016. Ông cũng tới thăm 4 bang bỏ phiếu sớm là Iowa, New Hampshire, South Carolina và Nevada trong những tuần tới.



Ông chính thức đưa ra tuyên bố tranh cử trong một video được đăng trên Twitter cá nhân. Ảnh: TWITTER

Là một trong những cái tên được nhiều người biết nhất trong chính trường Mỹ, ông Biden làm Phó Tổng thống của ông Barack Obama suốt hai nhiệm kì, sau gần bốn thập niên phục vụ trong tư cách thượng nghị sĩ của bang Delaware.

Tên tuổi, nguồn gốc xuất thân từ tầng lớp lao động và mối liên hệ của ông với ông Obama sẽ giúp ông tiến vào cuộc đua trong tư cách là người dẫn đầu, AP nhận định. Mặc dù ông đối mặt với những câu hỏi về tuổi tác và quan điểm ôn hòa, liệu ông có còn phù hợp với một đảng Dân chủ đang trở nên cấp tiến hơn hay không.



Với một kỷ lục trong văn phòng dân cử kéo dài nửa thế kỷ, ông Biden phải đối mặt với nhiều thách thức.



Quyết định chạy đua tranh cử tổng thống của ông Biden được đưa ra bất chấp những lời buộc tội cho rằng ông đã có hành vi không chuẩn mực với vài phụ nữ. Cựu Phó Tổng thống nói ông chưa bao giờ cư xử không đứng đắn nhưng ông sẽ chú ý hơn về thái độ của mình.

Ông Biden, 76 tuổi, sẽ là chính trị gia giàu kinh nghiệm nhất trong cuộc đua, và là người lớn tuổi thứ hai, sau Bernie Sanders, 77 tuổi. Được biết, ông Biden liên tục dẫn đầu trong các cuộc khảo sát tỉ lệ ủng hộ dành cho cho các ứng cử viên Dân chủ bao gồm 18 người, dù ông vẫn chưa chính thức tuyên bố tranh cử.

Hiện tổng thống Trump vẫn chưa chính thức lên tiếng về việc ông Biden quyết định chạy đua tranh cử lần này. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump từng cho biết ông Joe Biden chính là đối thủ tranh cử “trong mơ” cho cuộc đua vào Nhà Trắng của ông.

Các đồng minh của Tổng thống Trump trước đó đã cảnh báo một cách riêng tư rằng ông Biden có thể là mối đe dọa lớn nhất đối với việc tái tranh cử của ông Trump.