Điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ khép lại, ông Mueller từ chức

Hãng tin RT đưa tin ngày 29-5, Công tố viên Mueller đã đưa ra phát ngôn công khai đầu tiên về cuộc điều tra kéo dài 22 tháng và vừa kết thúc. Đồng thời ông cũng tuyên bố sẽ chính thức đóng cửa văn phòng luật sư và từ chức công tố viên ở Bộ Tư pháp.

Theo đó, ông Mueller chủ yếu trình bày lại những phát hiện chính trong cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. Ông còn xác nhận những phát hiện của báo cáo không có đủ bằng chứng để kết luận có sự thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump và Moscow.



Công tố viên đặc trách Robert Mueller. Ảnh: REUTERS

Nhưng ông Mueller đã nói thẳng về câu hỏi còn bỏ ngỏ là lý do tại sao báo cáo của ông không khuyến nghị rằng Tổng thống Trump nên bị truy tố vì cản trở công lý do đã can thiệp vào cuộc điều tra của ông.

"Chúng tôi không khẳng định liệu ông Trump có phạm tội hay không", ông Mueller cho biết.

Giải thích về việc này, ông Mueller nói chính sách của Bộ Tư pháp không cho phép buộc tội một tổng thống đương nhiệm. "Vì vậy, buộc tội tổng thống không phải là một lựa chọn mà chúng tôi cân nhắc", ông nói.

Trong báo cáo gửi Tổng hưởng lý William Barr, ông Mueller viết rằng cuộc điều tra của ông đã tìm thấy nhiều hành động của Tổng thống có khả năng gây ảnh hưởng quá mức đối với cuộc điều tra, theo hãng tin CNBC. Trong bài phát biểu kéo dài khoảng chín phút, ông Mueller cũng lưu ý rằng "nếu chúng tôi tin rằng tổng thống rõ ràng không phạm tội, chúng tôi sẽ nói ra".

Đáng chú ý, ông Mueller không cáo buộc ông Barr đã trình bày sai bản báo cáo của mình hồi tháng 3 với báo chí. Ngược lại, ông đánh giá cao nỗ lực của ông Barr đã công bố công khai bản báo cáo và không đặt nghi vấn về "ý tốt" của ông Barr trong quyết định đó.

Trước đây, nhiều thành viên của Đảng Dân chủ và truyền thông Mỹ đã cáo buộc ông Barr cố gắng thay đổi nội dung theo hướng có lợi cho Tổng thống Trump.

Kết thúc bài phát biểu, ông Muller cho biết sẽ không ra điều trần trước Quốc hội, cho rằng bản báo cáo chính là lời điều trần của ông. "Ngoài những gì tôi nói ngày hôm nay và những gì được viết trong báo cáo của chúng tôi, tôi tin rằng không thích hợp để nói thêm về cuộc điều tra hay bình luận về hành động của Bộ Tư pháp và Quốc hội".

Một tiếng sau đó, ông Trump bình luận trên trang Twitter tuyên bố "vụ án đã khép lại".

"Không có gì thay đổi trong bản báo cáo của ông Mueller. Không có đủ bằng chứng và vì thế có một người ở đất nước chúng ta được chứng minh vô tội. Vụ án đã khép lại. Cám ơn!", ông Trump phát biểu trong tweet của mình.

Ông Trump nhiều lần phủ nhận tất cả hành động sai trái bị cáo buộc và chỉ trích cuộc điều tra "săn phù thủy" này là cuộc "đảo chính" và là "bê bối lớn nhất".

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Cố vấn đặc biệt Mueller đã hoàn tất cuộc điều tra. Ông ấy đã đóng cửa văn phòng và kết thúc vụ án, bà Sanders phát biểu.

"Bản báo cáo đã rõ ràng - không có sự thông đồng, không có âm mưu giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump và Nga - và Bộ Tư pháp khẳng định không có sự cản trở nào xảy ra", bà Sanders nói.