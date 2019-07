Hamas tiếp tục nã tên lửa vào Israel để trả thù

Cuối ngày 12-7, Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) xác nhận rằng một tên lửa đã được bắn từ Dải Gaza về phía Israel. Không có thương tích đã được báo cáo, đài Sputnik đưa tin.



Không có thương tích đã được báo cáo sau vụ việc. Ảnh: AP

Xác nhận được đưa ra gần 30 phút sau khi còi báo động không kích lần đầu tiên được nghe thấy ở miền nam Israel. Tờ The Times of Israel đưa tin còi báo động được khởi xướng tại Nir Yitzhak và Sufa, hai cộng đồng nằm gần Dải Gaza. Người phát ngôn của Hội đồng khu vực Eshkol nói với tờ The Jerusalem Post rằng tên lửa đã hạ cánh xuống một khu vực mở.



IDF thông báo vụ việc trên trang Twitter. Ảnh: TWITTER

Theo The Times of Israel, cuộc không kích diễn ra sau khi Hamas, tổ chức Palestine đang cai quản Dải Gaza, đe dọa sẽ trả thù cho cái chết của Mahmoud Ahmad Sabri al-Adham, một trong những thành viên bị lính IDF hạ sát hôm 11-7. Vụ việc sau đó được IDF mô tả là "sự hiểu lầm" sau khi xác định rằng al-Adham đã bị một quân nhân IDF xác định sai là một kẻ khủng bố có vũ trang.



Đáp lại vụ việc trên, Hamas chỉ ra rằng họ không có ý định bỏ qua cho cái chết của al-Adham, đồng thời nói thêm rằng Israel "sẽ chịu hậu quả của hành vi tội phạm này".