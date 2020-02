Theo tờ The New York Times ngày 16-2, những người ký vào đơn kiến nghị nói trên biết rõ lá đơn không đủ gây sức ép để buộc Bộ trưởng Tư pháp William Barr từ chức. Do vậy, nhóm này kêu gọi những người làm việc lâu năm trong Bộ Tư pháp “hãy giữ lời tuyên thệ khi nhậm chức là bảo vệ công lý, không để bị ảnh hưởng bởi phe phái, chính trị".

"Đáng tiếc là hành động của ông Barr trong việc tuân hành các chỉ thị cá nhân của Tổng thống, đã cho thấy điều khác hẳn với lời nói của ông. Những hành động đó, cùng với các thiệt hại gây ra cho danh tiếng và sự liêm chính của Bộ Tư pháp đòi hỏi ông Barr phải từ chức", nhóm cựu quan chức tuyên bố.



Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr. Ảnh: CNBC

Được biết, nguyên nhân của các diễn biến trên bắt nguồn từ việc cố vấn chính trị lâu năm của Tổng thống Donald Trump - ông Roger Stone hôm 25-1 năm 2019 bị bắt giữ với bảy tội danh liên quan đến cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Các tội danh này bao gồm năm lần nói dối trước Quốc hội, một tội danh mua chuộc nhân chứng và cản trở quá trình điều tra của Ủy ban Quốc hội.

Ông Stone cũng bị cáo buộc nhiều lần liên hệ với WikiLeaks thông qua trung gian để có được những email bị đánh cắp từ Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ và ban vận động tranh cử của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Sau đó, ông đã chuyển thông tin về tài liệu này cho đội ngũ của ông Trump.

Đến ngày 11-2 năm nay, bốn Công tố viên liên bang trong vụ truy tố ông Stone đã đề nghị với tòa mức án từ 7 năm đến 9 năm tù. Tổng thống Trump lập tức viết nhiều dòng trạng thái trên trang Twitter cá nhân chỉ trích đề nghị này.

Sau đó, do yêu cầu của Bộ trưởng Barr, Bộ Tư pháp đưa ra một đề nghị khác, nói rằng ông Stone nên được hưởng sự khoan hồng và lãnh án tù nhẹ hơn. Cả bốn Công tố viên trên đồng loạt đệ đơn từ chức một ngày sau đó.

Trước làn sóng chỉ trích kịch liệt, Bộ Tư pháp phải lên tiếng khẳng định ông Barr không hề nói chuyện trực tiếp với ông Trump trước khi đề nghị giảm án, do đó không thể nói ông chủ Nhà Trắng có ảnh hưởng gì đáng kể.