Thống đốc bang New York (Mỹ) – ông Andrew Cuomo đã kêu gọi hỗ trợ y tế khẩn cấp khi số ca tử vong vì COVID-19 tại đây đã vượt 1.200, theo kênh Al Jazeera.

“Làm ơn hãy đến giúp New York ngay bây giờ. Chúng tôi cần cứu trợ. Chúng ta đã mất hơn 1.000 người New York. Đối với tôi, chúng ta đã vượt mức đáng sợ", ông Cuomo nói trong cuộc họp hôm 30-3 khi tổng số người chết tại New York lên hơn 1.200.



Thống đốc bang New York (Mỹ) – ông Andrew Cuomo. Ảnh: REUTERS

Ông Coumo nói thêm cần khoảng một triệu nhân viên y tế để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.

“Các bạn thấy virus này lan khắp bang, các bạn thấy virus này lan trên khắp đất nước này. Không có người Mỹ nào miễn nhiễm với virus này cả. Có rất nhiều mất mát, có nhiều nỗi đau, nhiều nước mắt, nhiều đau thương mà tất cả người dân trên khắp bang này đang cảm nhận”, ông Cuomo nói.

Trước khi ông Coumo ra lời kêu gọi trên, gần 80.000 cựu y tá, bác sĩ và các chuyên gia ở New York đã tình nguyện tham gia cuộc chiến chống COVID-19. Tàu bệnh viện USNS Comfort với sức chứa 1.000 giường cũng được điều tới đây hôm 30-3 để giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện

Theo trang web thống kê Worldometer, Mỹ hiện ghi nhận hơn 164.000 ca nhiễm COVID-19 và hơn 3.100 ca tử vong. Trong đó, TP New York là điểm nóng tồi tệ nhất tại Mỹ.

Sắp bùng phát nhiều điểm nóng mới tại Mỹ

Nhiều quan chức cũng cảnh báo tình trạng ở New York bây giờ có thể là kịch bản mà các khu vực khác tại Mỹ sớm phải đối diện.

Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của chính phủ Mỹ, cảnh báo rằng các thành phố nhỏ hơn dự kiến sẽ chứng kiến số ca nhiễm tăng lên theo cách mà họ đã nhìn thấy ở TP New York, theo Al Jazeera.

“Những gì chúng ta học được từ trải nghiệm đau đớn trong dịch bệnh này là nó đi gần như trên cùng một đường thẳng, và rồi tăng tốc một chút, một chút và tăng vọt”, ông Fauci nói trong chương trình Good Morning America của đài ABC.



Tàu bệnh viện USNS Comfort đi qua tượng Nữ thần Tự do để vào cảng New York khi dịch COVID-19 bùng phát nghiêm trọng tại đây. Ảnh: REUTERS



Những điểm nóng mới của dịch bệnh đã và đang nổi lên ở Florida, Michigan và Louisiana khi các quan chức tiềm kiếm thêm sự giúp đỡ trong cuộc chiến chống COVID-19.

Nói với đài CNN hôm 29-3, ông Fauci cho hay dịch COVID-19 có thể cướp đi sinh mạng của 100.000 đến 200.000 người ở Mỹ nếu các biện pháp giảm thiểu không thành công.

Trong khi đó, Thống đốc bang Califonia – ông Gavin Newsom hôm 30-3 cho hay số người nhập viện vì COVID-19 tại bang này đã tăng gấp đôi trong bốn ngày qua và số bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt tăng gấp ba trong cùng khoảng thời gian trên.

Ông Newsom không cung cấp các con số tổng thể.

Tổng thống Trump: 30 ngày tới “rất quan trọng”

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định kéo dài “cách biệt cộng đồng” đến ngày 30-4 nhằm làm chậm đà lây lan dịch COVID-19. Ông Trump thừa nhận mục tiêu đưa cuộc sống trở lại bình thường vào dịp Lễ Phục sinh 12-3 là việc không thể xảy ra.

"Mỗi người trong chúng ta đều có vai trò trong việc giành thắng lợi cuộc chiến này. Mỗi công dân, gia đình và doanh nghiệp có thể tạo ra sự khác biệt trong việc ngăn chặn virus. Đây là nghĩa vụ yêu nước chung của chúng ta. Thời gian thách thức là 30 ngày tới", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 30-3.

Ông Trump nhất mạnh 30 ngày tới là rất quan trọng.

"Chúng ta càng nỗ lực hết mình, chúng ta sẽ càng nhanh chóng vượt qua cuộc khủng hoảng", ông Trump nói.

Dịch COVID-19 xuất hiện tại Trung Quốc hồi cuối tháng 12-2019 và đến nay đã lan sang 200 quốc gia và vũng lãnh thổ. WHO đã tuyên bố COVID-19 là đại dịch.

Đến nay, 780.000 người trên thế giới đã nhiễm COVID-19, trong đó hơn 37.000 người đã tử vong.

Mỹ, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Ý, Iran nằm trong số những nước chịu ảnh hưởng nặng nhất từ dịch COVID-19.