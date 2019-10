Indonesia thắt chặt an ninh khi các tay súng IS có thể về nước

(PLO)- Lực lượng an ninh Indonesia đã được yêu cầu thắt chặt các biện pháp an ninh trước thông tin 50 tay súng và thành viên gia đình thuộc tổ chức IS đã trốn thoát khỏi nhà tù, khi Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Syria.