Báo cáo ban đầu của các nhân viên điều tra Iran cho thấy chiếc máy bay mang số hiệu PS-752 của hãng hàng không Ukrainian International Airlines đã bị bốc cháy trước khi rơi ở tây nam thủ đô Tehran, hãng CNN đưa tin ngày 9-1.

Trong khi đó, phía Ukraine vẫn đang tiến hành điều tra theo nhiều hướng, bao gồm cả khả năng máy bay bị trúng tên lửa, để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.



Hiện trường vụ rơi máy bay Boeing 737 ở Iran. Ảnh: CNN

Cơ quan Hàng không Dân dụng Iran dẫn lời những người dân chứng kiến vụ tai nạn, cho biết chiếc máy bay xấu số đã bốc cháy từ trên không ngay trước khi rơi ở khu vực gần sân bay quốc tế Imam Khomeini.

Báo cáo cũng cho biết phi công đã cố gắng đổi hướng và quay về sân bay Imam Khomeini khi phát hiện ra điều bất thường.

Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran đã mời Thụy Điển và Canada-các nước có nhiều công dân là hành khách gặp nạn trên máy bay-tham gia vào quá trình điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc phòng Quốc gia Ukraine-ông Oleksiy Danilov thông báo trên Twitter rằng Kiev đang tổ chức một cuộc họp với các quan chức Iran và tất cả các nguyên nhân có thể dẫn đến vụ rơi máy bay đều "đang được nghiên cứu".

Ông Danilov cho biết Ukraine vẫn đang xem xét cả khả năng chiếc máy bay gặp nạn là do trúng tên lửa phòng không. Một số quan điểm khác lại cho rằng chiếc may bay bị rơi có thể do va chạm với các máy bay không người lái hay "một vật thể bay khác".

Một nguồn tin quốc tế nói với Reuters rằng có các bằng chứng cho thấy một trong các động cơ của máy bay đã gặp vấn đề về khả năng tản nhiệt. Tuy nhiên, tất cả vẫn phải chờ vào kết luận điều tra để có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Sáng ngày 8-1, chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Ukrainian International Airlines đã đột nhiên biến mất sau khi cất cánh từ sân bay Imam Khomeini ở Tehran và rơi ngay sau đó khoảng 2 phút.

Hộp đen của máy bay cũng đã được tìm thấy tại hiện trường. Các chuyên gia đang tiến hành phân tích và trích xuất dữ liệu để phục vụ điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngày 9-1, hãng hàng không Ukraine đã công bố danh tính 167 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn. Trước đó, Thủ tướng Ukraine Oleksiy Honcharuk đã công bố danh sách sơ bộ quốc tịch các hành khách.