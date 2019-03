Lý do Boeing từ chối rà soát an toàn bay

Hãng tin CNN cho rằng sự kiện này đã đánh dấu nỗ lực trực tiếp nhất của Boeing để khắc phục một chi tiết thiết kế trên máy bay mà các nhà điều tra tin rằng đã dẫn đến hai vụ tai nạn thảm khốc gần đây.

737 MAX 8 vẫn an toàn?

Tờ The Washington Post đưa tin ngày 27-3 (giờ Mỹ), trong một buổi họp báo, các nhà lãnh đạo của Boeing đã có những động thái mạnh mẽ nhất để bảo vệ độ an toàn của dòng máy bay Boeing 737 MAX 8. Chiều cùng ngày, Boeing cũng tổ chức một cuộc gặp gỡ với hơn 200 khách mời là giám đốc điều hành các hãng hàng không, phi công, chuyên gia kỹ thuật và đại diện các cơ quan quản lý hàng không từ khắp nơi trên thế giới tại TP Renton thuộc bang Washington (Mỹ).

Cuộc gặp gỡ nhằm thông tin về các phần mềm mới của Boeing và sự cải thiện trong việc đào tạo nhân lực cho dòng Boeing 737 MAX 8. Đây là dòng máy bay đã bị cấm vận hành ở Mỹ, châu Âu và Trung Quốc sau hai vụ tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của 346 người trong vòng nửa năm.

Các nhà lãnh đạo của Boeing đã từ chối lời kêu gọi rà soát lại quá trình phát triển của dòng máy bay Boeing 737 MAX 8 mặc dù vấn đề này vẫn đang bị điều tra bởi Bộ Tư pháp Mỹ.

Ông Mike Sinnett, Phó chủ tịch Kỹ thuật và là kỹ sư trưởng cho dòng Boeing 737, tin rằng dòng máy bay này đã được thử nghiệm và kiểm tra với các tiêu chuẩn an toàn qua nhiều thập niên. Ông cũng phủ nhận sự cần thiết của việc điều tra mối quan hệ pháp lí giữa Boeing với Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), theo hãng tin Reuters.

Trong khi đó, các nhà lập pháp Mỹ đang tổ chức một phiên điều trần Thượng viện về giám sát và an toàn hàng không tại Washington (Mỹ). Theo tờ The Washington Post, trong số những người cung cấp lời khai có Daniel K. Elwell, Giám đốc lâm thời của FAA, Robert Sumwalt, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ và Calvin L. Scovel III, Tổng thanh tra Bộ GTVT Mỹ.

Một số nhà phân tích dự đoán tổn thất tài chính của hãng Boeing và các khách hàng của công ty có thể tăng cao khi cuộc khủng hoảng vẫn chưa đến hồi kết. Boeing đã đình chỉ các đơn đặt hàng trong tương lai của dòng 737 MAX 8 và 737 MAX 9 cho đến khi lệnh cấm vận hành được gỡ bỏ. Pháp lệnh này có thể khiến công ty tổn thất tới khoảng 5 tỉ USD, theo Washington Post.



Ông Mike Sinnett, Phó Chủ tịch Chiến lược và Phát triển sản phẩm của hãng Boeing. Ảnh: The Seattle Times

Nỗ lực sửa chữa lỗi lầm



Hãng Boeing đang tập trung chỉnh sửa hệ thống điều khiển máy bay và tăng cường các khóa đào tạo chuyên môn cho phi công. Công ty còn dự định nộp bản chỉnh sửa phần mềm cuối cùng cho tổ chức FAA với hi vọng sẽ đẩy nhanh quá trình gỡ bỏ lệnh cấm vận hành.

Ông Mike Sinnett, Phó Chủ tịch Kỹ thuật của hãng Boeing, đã mô tả các cập nhật kĩ thuật mới cho hệ thống điều khiển máy bay của dòng Boeing 737 MAX. Ông nói về các tính năng điều khiển để tạo cảnh báo xuất hiện trên màn hình hiển thị của phi công, trong khi một số cảm biến bên ngoài máy bay sẽ cung cấp các số đo khác nhau nhằm chỉ ra dữ liệu lỗi.

Ông cũng cho biết, theo hệ thống mới, việc đẩy cột điều khiển của máy bay sẽ dừng hệ thống tăng cường đặc tính cơ động (MCAS) và sẽ giúp máy bay hoạt động bình thường.

Hãng Boeing cũng đang triển khai chương trình đào tạo mới cho các phi công điều khiển dòng Boeing 737 MAX. Theo quy định hiện hành, phi công phải trải qua khóa đào tạo chuyên sâu trong 21 ngày. Khóa đào tạo mới sẽ bao gồm một khóa ngắn hạn trên máy tính nhằm hướng dẫn phi công về cách hệ thống MCAS vận hành.

Theo nguồn tin của tờ The Washington Post, các hãng hàng không sẽ quyết định việc phi công có nên tham gia huấn luyện trên các chuyến bay giả lập tương tự với dòng Boeing 737 MAX.