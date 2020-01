Mỹ sơ tán nhân viên lãnh sự tại Vũ Hán do virus viêm phổi

Báo The New York Times dẫn lời Đại sứ quán Mỹ ngày 25-1 cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu toàn bộ nhân viên người Mỹ của Lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán rời khỏi thành phố này, khi lệnh phong tỏa Vũ Hán do virus Corona mới (2019-nCoV) được kéo dài.

Đại sứ quán Mỹ cho rằng việc sơ tán nhân viên người Mỹ và gia đình họ là cần thiết vì sự lây lan của virus Corona mới, sự gián đoạn do hạn chế di chuyển và sự quá tải của các bệnh viện.



Người dân Trung Quốc cố gắng rời khỏi Vũ Hán. Ảnh: AFP



Lệnh sơ tán được Đại sứ quán Mỹ đưa ra vào ngày 23-1 là một dấu hiệu cho thấy các biện pháp nhằm ngăn dịch bệnh lây lan của Trung Quốc có thể gia tăng mức độ báo động và hoang mang.

Theo một nguồn thạo tin, chính phủ Mỹ sẽ điều chuyên cơ riêng nhằm sơ tán các nhà ngoại giao và công dân Mỹ vào ngày 26-1. Nhân viên y tế sẽ có mặt trên máy bay nhằm kiểm tra các bệnh nhân và các hành khách không phải nhân viên ngoại giao sẽ phải tự chi trả chi phí chuyến bay.

Lãnh sự quán Pháp tại Vũ Hán vào ngày 24-1 cho biết có thể sẽ phối hợp với nhà chức trách Trung Quốc nhằm tổ chức chuyến xe buýt cho các cá nhân muốn rời khỏi thành phố.



Trước đó, TP Vũ Hán đã thắt chặt việc phong tỏa người dân ra vào đây. Lệnh cấm các phương tiện, ngoại trừ xe buýt và xe tải chở hàng hóa, lưu thông bên trong trung tâm thành phố sẽ có hiệu lực từ nửa đêm 24-1. Việc cấm lưu thông bị người dân phản đối, trong khi chưa rõ liệu biện pháp này có mang lại hiệu quả.