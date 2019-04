Mỹ sơ tán quân khỏi Libya

Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Phi (AFRICOM) ngày 7-4 chỉ đạo di chuyển một đơn vị quân đội ở Libya ra khỏi nước này, trang Stars and Stripes (Mỹ) đưa tin. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nội chiến Libya đang leo thang nguy hiểm khi Tướng Khalifa Haftar chỉ đạo đưa quân từ TP Benghazi ở miền Nam đánh về thủ đô Tripoli ở miền tây.



“Vì tình hình bất ổn gia tăng ở Libya, một số quân Mỹ hỗ trợ AFRICOM tạm thời được di chuyển ra khỏi đất nước này chiếu theo các điều kiện an ninh ở hiện trường”, AFRICOM thông báo trên trang web của mình.

AFRICOM không nói rõ quy mô số quân Mỹ sơ tán hay số quân này sẽ được di chuyển đến đâu.



Xe quân sự của lính Tướng Haftar bị tịch thu và tập trung ở Zawiyah, phía Tây Tripoli (Libya) ngày 5-4. Ảnh: REUTERS



“Thực tế an ninh tại hiện trường Libya đang gia tăng phức tạp và khó đoán”, Tướng Thủy quân lục chiến, Tư lệnh AFRICOM Thomas Waldhauser nhận định.



Ông Waldhauser cho biết “dù có điều chỉnh lực lượng nhưng chúng tôi vẫn bảo đảm hỗ trợ nhanh chóng chiến lược hiện tại của Mỹ”.

AFRICOM cho biết nhiệm vụ của mình tại Libya là hỗ trợ an ninh cho các nhân vật ngoại giao, thực hiện các chiến dịch chống khủng bố, thúc đẩy tình hữu nghị, cải thiện an ninh khu vực. AFRICOM là lực lượng dẫn đầu chiến dịch không kích IS ở Libya.



Tướng Thủy quân lục chiến, Tư lệnh AFRICOM Thomas Waldhauser (phải) và Đại sứ Mỹ tại Libya Peter Bodde (trái) trong một lần gặp Thủ tướng Libya Fayez al-Sarraj (giữa). Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN MỸ TẠI LIBYA



“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các điều kiện ở hiện trường và đánh giá tính khả thi của việc khôi phục hiện diện quân đội Mỹ một cách phù hợp. Trong thời gian này, quân đội Mỹ nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ chính quyền và người dân Libya”, Stars and Stripes dẫn lời người phát ngôn AFRICOM Nate Herring.

Mỹ nằm trong số nước ủng hộ chính quyền Tripoli được Liên Hiệp Quốc và quốc tế công nhận.

Đến lúc này chính quyền Tripoli vẫn chưa yêu cầu AFRICOM hỗ trợ quân sự ngăn chặn lính của Tướng Haftar.

“Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Phi thực hiện không kích chống các tổ chức khủng bố ở Libya, tuy nhiên, tôi lặp lại rằng chúng tôi chưa nhận được đề nghị nào cung cấp hỗ trợ quân sự cho đối tác Libya đến lúc này. Điều này nói lên rằng chúng tôi tuân thủ với cam kết vì sự an ninh và ổn định Libya vốn có lợi cho an ninh khu vực", người phát ngôn Becky Farmer của AFRICOM nói cuối ngày 5-4.

Theo dự kiến thì Liên Hiệp Quốc sẽ tổ chức một hội nghị quốc gia ở Libya vào giữa tháng này với sự tham gia của các phe ở Libya, bàn khả năng tổ chức bầu cử nhằm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.

Tuy nhiên, tình hình Libya leo thang nguy hiểm sau khi quyết định điều động binh đánh về Tripoli của Tướng Haftar ngày 4-4. Lính ông Haftar đã chiếm được một số khu vực gần Tripoli, nhưng Thủ tướng Sarraj đã chỉ thị các lực lượng vũ trang ủng hộ mình đáp trả nếu cần thiết.