Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm 11-12 đã thông qua dự luật "Thúc đẩy an ninh quốc gia Mỹ và ngăn chặn sự hồi sinh của IS", trong đó áp đặt trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ do đã tiến hành chiến dịch quân sự ở Đông Bắc Syria và mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.



Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm 11-12 đã thông qua một dự luật trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ do đã tiến hành chiến dịch quân sự ở Đông Bắc Syria và mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Ảnh: AP

Dự luật này nhằm trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ do đã tiến hành chiến dịch quân sự chống lại người Kurd ở Đông Bắc Syria và việc nước này mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga.

Dự luật này sẽ được trình lên Thượng viện để bỏ phiếu thông qua. Đây là một trong các nỗ lực của các nghị sĩ Mỹ nhằm kêu gọi Tổng thống Donald Trump có chính sách cứng rắn hơn đối với Thổ Nhĩ Kỳ.



Trong tuyên bố cùng ngày, phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin cho biết kể cả khi được quốc hội thông qua, các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ không ảnh hưởng tới việc Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ xem xét trả đũa



Đầu tuần này, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Ankara có thể xem xét nhiều biện pháp trả đũa, bao gồm buộc Mỹ rút khỏi căn cứ không quân Incirlik và căn cứ radar Kurecik của nước này, nếu Washington áp đặt trừng phạt liên quan đến hợp đồng mua hệ thống S-400 từ Nga.

Ông Cavusoglu còn nói thêm rằng, Ankara sẽ không ủng hộ những nỗ lực của NATO trong việc bảo vệ các quốc gia Baltic khỏi mối đe dọa Nga cho đến khi liên minh này ap dụng kế hoạch bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi mối đe dọa "khủng bố" do dân quân người Kurd đặt ra.



Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Ankara có thể xem xét nhiều biện pháp trả đũa, bao gồm buộc Mỹ rút khỏi căn cứ không quân Incirlik và căn cứ radar Kurecik. Ảnh: AP

Được biết căn cứ không quân Incirlik nằm ở tỉnh Adana miền nam Thổ Nhĩ Kỳ từ xưa đến nay luôn là căn cứ quan trọng cho các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Gần đây Incirlik đã được Mỹ sử dụng để chống lại các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan ở Syria và Iraq.

Còn căn cứ không quân Kürecik ở phía đông Thổ Nhĩ Kỳ lại là một căn cứ trọng yếu của NATO. Tại đây bố trí nhiều hệ thống radar báo động sớm và hệ thống tên lửa đánh chặn chống tên lửa đạn đạo.

Trước đó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara sẽ không từ bỏ hợp đồng mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ Nga chỉ để mua hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Ông cho biết hợp đồng mua các hệ thống Patriot có thể được xem xét nhưng việc Mỹ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ hủy bỏ hợp đồng mua S-400 từ Nga là một hành vi xâm phạm chủ quyền của Ankara.

Đài Sputnik cho biết Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một thỏa thuận trị giá 2,5 tỷ USD về việc chuyển giao các hệ thống phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm 2017, với việc giao hàng bắt đầu vào tháng 7 năm nay.

Sau khi thỏa thuận được ký kết, Washington đã yêu cầu các đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ hủy bỏ hợp đồng quốc phòng với Nga và thay vào đó là mua các hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ. tuy nhiên, Ankara không đồng ý.

Mỹ sau đó cũng đã loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35. Tuy nhiên, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ gợi ý rằng họ có thể mua máy bay chiến đấu của Nga thay thế.