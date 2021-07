Mỹ bổ sung bảy quan chức Trung Quốc vào danh sách bị trừng phạt vì các vấn đề liên quan tới Hong Kong và cảnh báo các doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại vùng lãnh thổ này, tờ South China Morning Post đưa tin.

Ngày 16-7, Mỹ áp lệnh trừng phạt với bảy Phó Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc Trung Quốc ở Hong Kong, đó là ông Trần Đông, ông Dương Kiến Bình, bà Cửu Hồng, bà Lư Tân Ninh, ông Đàm Thiết Ngưu, ông Hà Tịnh và ông Doãn Tôn Hoa.

Mỹ cáo buộc bảy quan chức này với cáo buộc “phá hoại có hệ thống” các thể chế dân chủ của Hong Kong, trì hoãn bầu cử, loại trừ các nhà lập pháp dân cử và bắt giữ những người phản đối chính quyền. Trung Quốc và Hong Kong luôn bác bỏ các cáo buộc này.



Văn phòng liên lạc Trung Quốc ở Hong Kong. Ảnh: CGTN

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Bộ An ninh nội địa Mỹ đã ra khuyến cáo chung, cảnh báo các doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại Hong Kong có thể gặp rủi ro do hệ thống luật của vùng lãnh thổ này, bao gồm luật an ninh quốc gia được chính quyền trung ương Bắc Kinh ban hành năm ngoái.

“Những diễn biến trong năm qua ở Hong Kong cho thấy những rủi ro rõ ràng về hoạt động, tài chính, pháp lý và uy tín đối với các công ty đa quốc gia” - giới chức Washington viết trong khuyến cáo.

Phòng Thương mại Mỹ tại Hong Kong cho biết cơ quan này sẽ không bình luận về khuyến cáo này cho tới khi các thông tin chi tiết được chính quyền Mỹ công bố.

Trước đó, trong cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên một lần nữa chỉ trích Mỹ can dự vào vấn đề Hong Kong và tuyên bố Bắc Kinh quyết tâm một cách “không thể lay chuyển” chống lại các hành động này của Washington.

“Mỹ nên tuân thủ luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế. Họ nên ngừng can thiệp vào các vấn đề đối nội của Hong Kong và Trung Quốc” - ông Triệu nói.

Ông Triệu cũng thông báo trước rằng tùy thuộc vào hành động của Mỹ, Trung Quốc sẽ có các biện pháp trả đũa.

Vấn đề Hong Kong đã trở thành điểm nóng trong quan hệ Mỹ-Trung, nhất là sau khi Bắc Kinh ban hành luật an ninh quốc gia cho Hong Kong vào cuối tháng 6-2020. Chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trừng phạt Trưởng Đặc khu - bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc Trung Quốc ở Hong Kong - ông Lạc Huệ Ninh cùng một số quan chức Hong Kong vì vấn đề này.