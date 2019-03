New Zealand chính thức ban hành lệnh cấm sử dụng súng

Ngày 21-3, Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern tuyên bố sẽ ban hành lệnh cấm mọi loại súng bán tự động quân sự và súng trường tấn công. Tuyên bố này được đưa ra chỉ sáu ngày sau vụ xả súng ở thành phố Christchurch khiến 50 người thiệt mạng, theo tờ The Washington Post.

"Vào ngày 15-3, lịch sử của chúng ta đã thay đổi mãi mãi. Bây giờ, luật pháp của chúng ta cũng sẽ như vậy. Hôm nay, chúng ta tuyên bố hành động thay mặt cho tất cả người dân New Zealand để tăng cường luật sử dụng súng và làm cho đất nước trở thành một nơi an toàn hơn", bà Ardern nói.





New Zealand sẽ cấm bán loại súng bán tự động quân sự và súng trường tấn công. Ảnh: AFP

Bà cũng đưa ra một kế hoạch mua lại súng để khuyến khích những người sở hữu súng giao nộp lại súng.

Trước đó, chỉ vài giờ sau cuộc tấn công đẫm máu nói trên, Thủ tướng Ardern cho biết luật kiểm soát súng đạn New Zealand sẽ thay đổi. Nghi phạm xả súng đã mua được vũ khí một cách hợp pháp và dễ dàng sở hữu băng đạn có sức chứa tới 30 viên chỉ bằng một cú nhấp chuột khi mua sắm trực tuyến. Đây là vụ xả súng đẫm máu nhất tại quốc gia này kể từ năm 1990.