Trả lời phỏng vấn của đài BBC ngày 31-5, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab khẳng định London sẽ không làm ngơ trước trách nhiệm giải quyết vấn đề ở Hong Kong sau khi chính quyền Bắc Kinh quyết định ban hành luật an ninh mới lên đặc khu này.

Ông Raab đồng thời cũng nhắc lại tuyên bố hôm 28-5 của mình về khả năng xem xét cấp quyền công dân cho người Hong Kong có hộ chiếu hải ngoại Anh (BNO) di cư đến nước này, theo hãng tin Reuters. Thời gian lưu trú lại Anh của hộ chiếu BNO cũng được gia hạn từ 6 tháng lên 12 tháng.



Ngoại trưởng Anh Dominic Raab phát biểu trong một sự kiện bên ngoài dinh Thủ tướng Anh (ảnh chụp ngày 12-3). Ảnh: REUTERS

Hiện ước tính có hơn 300.000 người Hong Kong đã sở hữu hộ chiếu BNO với gần 2,9 triệu người khác đủ điều kiện đăng ký, BBC dẫn nguồn Tổng Lãnh sự quán Anh ở Hong Kong cho biết.

Một trong những yêu cầu để được cấp hộ chiếu BNO là người đăng ký phải là cư dân Hong Kong sinh trước năm 1997 - thời điểm Anh trao trả thành phố này cho Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc đến nay không công nhận hộ chiếu BNO.

Bên cạnh việc Anh lên tiếng và có động thái phản đối luật an ninh Hong Kong mới, Mỹ cũng là quốc gia hành động quyết liệt về vấn đề này khi Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố rút quy chế thương mại đặc biệt áp dụng cho đặc khu này.

Việc rút quy chế thương mại đặc biệt đồng nghĩa các hạn chế và thuế quan áp lên hàng hoá Trung Quốc do hậu quả của thương chiến Mỹ - Trung cũng có thể được mở rộng lên hàng hoá từ Hong Kong.