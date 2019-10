Người Kurd kêu gọi Israel hành động chống Thổ Nhĩ Kỳ

Theo tờ The Times of Israel, một quan chức SDF ngày 21-10 kêu gọi Israel đưa ra hành động chống chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc Syria.



Vị quan chức SDF giấu tên cũng bày tỏ tự tin rằng người Do Thái sẽ không phớt lờ cảnh ngộ của người Kurd ở miền bắc Syria.

“Nhà nước Israel phải hành động để chấm dứt cuộc chiến đang giết chết phụ nữ và trẻ em và trục xuất người dân ra khỏi nhà của họ này”, vị quan chức nói với The Times of Israel.



Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: The Times of Israel

“Tôi chắc chắn rằng người Do Thái hiểu rõ nhất hoàn cảnh của người Kurd bởi vì họ đã sống trong những nguy hiểm kiểu này trong suốt hầu hết lịch sử của họ. Tôi quả quyết rằng họ sẽ không đứng yên khi khu vực của chúng tôi đối mặt với sự khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ”, quan chức SDF nói.

Cũng theo The Times of Israel, một chính trị gia người Kurd ở miền bắc Syria tuần trước thông qua một đài vô tuyến Israel kêu gọi quốc gia Do Thái giúp đỡ người dân của ông ấy, nói rằng toàn bộ khu vực sẽ bị ảnh hưởng nếu chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ không chấm dứt.

“Chúng tôi hy vọng Israel sẽ hành động trong lĩnh vực ngoại giao để cứu người dân Kurd. Nếu những vấn đề này không được giải quyết, toàn bộ Trung Đông sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực”, quan chức người Kurd ở TP Qamishli có tên Alef nói.

“Do cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ, những kẻ khủng bố IS đã vượt ngục. Nếu họ đến được những quốc gia trong khu vực họ sẽ là những quả bom hẹn giờ”, Alef nói tiếp.

Ankara mở chiến dịch quân sự xuyên biên giới nhằm đẩy lùi lực lượng người Kurd ở Syria hôm 9-10 sau khi Mỹ thông báo rút quân khỏi miền bắc Syria.

Tuy nhiên, hôm 17-10, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong vòng 5 ngày và đến tối ngày 22-10, SDF phải rút khỏi vùng đệm rộng 30km mà Thổ Nhĩ Kỳ muốn lập dọc biên giới phía nam nước này.

Bất chấp lệnh ngừng bắn, một số cuộc giao tranh giữa lực lượng người Kurd và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục dọc biên giới.

SDF là đồng minh quan trọng của Washington trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria, song Thổ Nhĩ Kỳ xem SDF là tổ chức khủng bố có liên hệ với các tay súng người Kurd đang đấu tranh chống chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giành quyền tự trị trong lãnh thổ nước này.

Kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động cuộc xâm lược, hơn 300.000 người dân buộc di tản, Rami Abdel Rahman – người đứng đầu Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết.

Hàng chục người, chủ yếu là dân thường người Kurd, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công.



Các thành viên SDF tham gia lễ tốt nghiệp của trung đoàn đầu tiên của họ ở al-kasrah, Syria. Ảnh: AFP

Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) cáo buộc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các phiến quân nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến hành tội ác chiến tranh, thể hiện "sự coi thường đáng xấu hổ đối với cuộc sống của người dân”. AI còn ghi nhận lực lượng nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn sát hại tàn nhẫn một nữ chính trị gia người Kurd ở Syria.

Hôm 10-10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên án chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại những khu vực do người Kurd kiểm soát ở miền bắc Syria, nói rằng Israel đã chuẩn bị cung cấp viện trợ nhân đạo cho người Kurd ở Syria.

“Israel kịch liệt lên án cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ đối với những khu vực của người Kurd ở Syria và cảnh báo cuộc thanh trừng sắc tộc người Kurd của Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng ủy nhiệm. Israel đã chuẩn bị cung cấp viện trợ nhân đạo cho người Kurd”, ông Netanyahu nói.

Israel không thông báo liệu việc nước này nỗ lực viện trợ nhân đạo cho người Kurd ở Syria có bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ hay không.

Hôm 9-10, nữ chủ tịch đảng Yamina của Israel Ayelet Shaked cũng ra một tuyên bố ủng hộ người Kurd ở Syria.

“Lịch sử đất nước chúng tôi đòi hỏi chúng tôi nổi dậy chống lại bạo lực nhằm vào quốc gia khác. Đó là sự bạo lực của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào người Kurd ở miền bắc Syria”, bà Shaked cho hay.

“Tôi đã từng nói điều này trong quá khứ: Vì lợi ích của cả Israel và Mỹ, vì an ninh và ổn định của khu vực, một quốc gia người Kurd phải được thành lập. Người Kurd là lực lượng chính chống IS và chịu đựng hàng ngàn cái chết, dưới sự lãnh đạo chung đặc biệt của cả nam giới và phụ nữ. Thế giới phương Tây nên sát cánh cùng họ”, cựu Bộ trưởng Tư pháp Israel nói.