Nổ bom Sri Lanka: Bắt 13 nghi phạm, nghi liên quan nước ngoài

Thủ đô Colombo và một số TP của Sri Lanka trong ngày lễ Phục Sinh 21-4 đã rung chuyển với tám vụ nổ tại hàng loạt nhà thờ Công giáo và khách sạn.

Con số thương vong theo thông báo của cảnh sát tính đến lúc này là 207 người chết và 450 người bị thương. Trong số đó có 35 nạn nhân là người nước ngoài, bao gồm công dân Anh, Hà Lan, Mỹ. Truyền thông Sri Lanka đưa số người chết tới 215 người.





Cảnh sát canh gác trước nhà thờ Thánh Anthony ở thủ đô Colombo (Sri Lanka) ngày 21-4. Ảnh: REUTERS



Cuối ngày 21-4, truyền thông địa phương đưa tin đã có 13 nghi phạm liên quan các vụ đánh bom bị bắt giữ. Trước đó, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe của Sri Lanka cho biết các nghi phạm đều là người địa phương nhưng các nhà điều tra sẽ tìm hiểu liệu những kẻ thực hiện đánh bom có liên quan đến bất kỳ đường dây nước ngoài nào không.

Điều tra ban đầu cho thấy một ngày trước khi xảy ra vụ việc có hai người đến đặt một phòng tại khách sạn Shangri-la ở thủ đô Colombo, nơi xảy ra một vụ nổ, báo Daily Mirror chi nhánh tại Sri Lanka đưa tin.

Các thước quay an ninh cho thấy các nghi can đã cho nổ bom ở một nhà hàng café và một hành lang trong khách sạn. Theo các nhà điều tra, chất nổ được sử dụng là C-4. Quốc tịch các nghi can chưa được rõ, và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.



Cảnh sát điều tra tại khách sạn Shangri-la ở thủ đô Colombo (Sri Lanka) ngày 21-4. Ảnh: AP



Sau các vụ nổ, nhà chức trách Sri Lanka ra lệnh cấm tạm thời các dịch vụ mạng xã hội và nhắn tin đối với các ứng dụng WhatsApp, Facebook và Viber.

Nguồn tin cảnh sát nói với hãng tin AP rằng có ít nhất hai trong số tám vụ nổ được những kẻ đánh bom liều chết thực hiện.

Sau các vụ nổ, truyền thông Sri Lanka đưa tin nhà chức trách nước này ban hành lệnh giới nghiêm khắp nước từ 6 giờ chiều 21-4 đến 6 giờ sáng 22-4 (giờ địa phương). Lệnh giới nghiêm này sau đó được kéo dài đến khi nào có thông báo tiếp theo.