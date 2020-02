Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 4-2 cho biết ông vô cùng thất vọng vì những gì đang diễn ra ở Libya thực sự một “vụ bê bối” với sự tham gia của các nước lớn, hãng tin Reuters cho hay.

Cộng đồng quốc tế “đã cam kết không can thiệp vào tiến trình ở Libya và không cung cấp vũ khí hay tham gia vào cuộc chiến dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng sự thật là lệnh cấm vận vũ khí của Hội đồng Bảo an LHQ vẫn bị vi phạm”, ông Guterres phát biểu trong cuộc họp báo ở New York, Mỹ.

Ông cho biết thêm những nỗ lực của ông Ghassan Salame - Đặc phái viên LHQ tại Libya là “thông tin tốt lành duy nhất” về đất nước này.



Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ hôm 4-2. Ảnh: AFP

Ông Guterres cho biết dù trước đó các bên đã thể hiện “mong muốn chân thành sẽ bắt đầu đàm phán”, binh lính đánh thuê và các khí tài quân sự vẫn tiếp tục đến Libya bằng đường hàng không và đường biển.

Đặc phái viên Salame cho biết hơn 20 triệu đơn vị vũ khí đang được trang bị cho các lực lượng ở Libya. Do đó, ông đã đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ thông qua một nghị quyết nhắc lại lệnh cấm vận vũ khí ở Libya cùng các biện pháp duy trì lệnh cấm vận đó.

Một hội nghị đã diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ) hôm 3-2 để “tạo cầu nối giảm thiểu khác biệt về quan điểm” của các bên ở Libya. Trong đó, các bên nỗ lực thay đổi lệnh ngừng bắn tạm thời để nó vững chắc hơn, ít bị các bên vi phạm hơn và cuối cùng trở thành một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài, ông Salame nói tiếp.

Hai lực lượng đối đầu chính ở Libya là Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNA) của Thủ tướng Fayez al-Sarraj (kiểm soát thủ đô Tripoli và miền tây đất nước) và lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của Tướng Khalifa Haftar (kiểm soát khu vực miền đông).

LHQ cho rằng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ai Cập, Jordan và Nga đang hỗ trợ lực lượng LNA, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ mạnh mẽ về quân sự cho chính quyền ông al-Sarraj.

Các lực lượng trung thành với Tướng Haftar đang thực hiên chiến dịch tấn công thủ đô Tripoli trong suốt 10 tháng qua.