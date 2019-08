Ông Trump lại bất ngờ tuyên bố áp thuế hàng hóa Trung Quốc

Theo hãng tin Bloomberg, Tổng thống Donald Trump cho biết đợt thuế mới sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1-9. Mức thuế 25% hiện áp dụng cho 250 tỉ USD hàng hoá Trung Quốc vẫn sẽ được giữ nguyên.



Phái đoàn hai nước Mỹ và Trung Quốc trong buổi đàm phán ở Thượng Hải hôm 31-7. Ảnh: AFP

"Gần đây nhất, Trung Quốc đồng ý mua nông sản Mỹ với số lượng lớn, nhưng đã không làm. Thêm vào đó, người bạn Tập (Cận Bình) của tôi nói rằng ông ta sẽ ngưng bán thuốc giảm đau Fentanyl cho Mỹ - nhưng có làm đâu, và nhiều người Mỹ tiếp tục chết", chủ nhân Nhà Trắng viết trên trang Twitter cá nhân.

Fentanyl là một loại thuốc giảm đau dùng trong y học được nhập chủ yếu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, do liều lượng mạnh hơn rất nhiều so với heroine hay morphine, loại thuốc này đã vấp phải chỉ trích từ dư luận Mỹ do nhiều trường hợp tử vong vì sốc thuốc Fentanyl khi sử dụng thay ma tuý.

Hồi tháng 5, danh sách dự thảo những mặt hàng sẽ có mặt trong đợt thuế tiếp theo được công bố bao gồm một loạt sản phẩm tiêu dùng và đồ công nghệ, trong đó có cả điện thoại Iphone của Apple cùng một số mặt hàng quần áo, giày dép và đồ chơi. Bản danh sách cuối cùng vẫn chưa được tiết lộ.



Thị trường chứng khoán của Mỹ sau tuyên bố của ông Trump đã đồng loạt suy giảm, với chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất gần 300 điểm xuống mức âm, theo hãng tin Reuters.

"Đây là đợt thuế nhắm vào các mặt hàng không nằm trong lệnh áp thuế trước đó. Mặc dù tăng trưởng kinh tế có lẽ chỉ thiệt hại không đáng kể nhưng người tiêu dùng chắc chắn sẽ cảm nhận được. Tôi không chắc rằng doanh nghiệp có thể chịu thêm phí tổn nữa khi đã đến mức giới hạn rồi", chuyên gia Neil Dutta thuộc công ty tư vấn kinh tế Renaissance Macro Research nhận định.

Sau khi trở về Washington, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Robert Lighthizer cho biết hai bên đã thảo luận về việc tăng lượng nông sản mà Trung Quốc cần mua, đồng thời xác nhận sẽ có thêm một buổi làm việc chung vào đầu tháng 9 sắp tới. Truyền thông Trung Quốc nhận xét đàm phán Thượng Hải đã diễn ra đầy "thưc tế".

Dù vậy, trong dòng trạng thái cuối cùng, Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán với Bắc Kinh khi viết "Chúng tôi mong tiếp tục có những đối thoại tích cực với Trung Quốc về một thỏa thuận thương mại toàn diện, và cảm thấy tương lai hai nước rất sáng sủa".

Trước khi tuyên bố của Tổng thống Mỹ được công bố, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã lên tiếng cảnh báo tình trạng chia rẽ gia tăng trong quan hệ hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Ông Guterres lo ngại khoảng cách lớn dần giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ dẫn đến sự ra đời của hai khối liên minh đối lập với mỗi bên tự thiết lập "hệ thống tiền tệ, quy chế tài chính và thương mại, mạng Internet và chiến lược phát triển trí thông minh nhân tạo , cũng như tầm nhìn về địa chính trị và quân sự riêng mà nhiều khả năng sẽ đối chọi lẫn nhau".