Một máy bay vận tải quân sự của Philippines bị nạn tại tỉnh Sulu, thành trì của lực lượng khủng bố Abu Sayyaf ở miền nam nước này, tờ The Straits Times đưa tin.

Tư lệnh quân đội Philippines, Tướng Cirilito Sobejana cho biết một máy bay vận tải C-130 (số đuôi 5125) đã cố gắng hạ cánh xuống một đường băng hẹp ở thị trấn Patikul, tỉnh Sulu vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa 4-7 nhưng bị trượt khỏi đường băng và gặp nạn.

Chiếc máy bay xuất phát từ TP Cagayan de Oro trên đảo Mindanao, phía đông bắc tỉnh Sulu. Hầu hết binh sĩ trên máy bay là lực lượng tham gia một khóa huấn luyện để chuẩn bị cho các nhiệm vụ chống khủng bố.



Chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 mang số đuôi 5125 của Philippines bốc cháy sau vụ tai nạn ở tỉnh Sulu hôm 4--7. Ảnh: NDTV/TWITTER

Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy vụ tai nạn khiến chiếc máy bay bốc cháy và như “chìm trong biển lửa”.

Theo hãng tin AP, ít nhất 45 người thiệt mạng do vụ tai nạn này.

Theo thông báo ban đầu của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana, chiếc C-130 gặp nạn khi đang chở theo 92 người, bao gồm ba phi công và năm thành viên khác trong phi hành đoàn.

Tướng Sobejana cho biết ít nhất 40 người đã được cứu thoát khỏi đống đổ nát. Ông Sobejana cũng “cầu nguyện” để “có thể cứu sống nhiều người hơn nữa”.