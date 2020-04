Quốc đảo Cook ở khu vực Thái Bình Dương tuyên bố là “vùng không COVID-19” sau khi tất cả các xét nghiệm với những trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đều cho kết quả âm tính. Đây là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có động thái như vậy, theo báo South China Morning Post.



Ảnh chụp từ trên không đảo san hô Aitutaki ở Quần đảo Cook. Ảnh: THE GUARDIAN



Với việc không có ca nhiễm nào được báo cáo và tất cả các xét nghiệm với những trường hợp nghi nhiễm đều cho kết quả âm tính, Thủ tướng Henry Puna tuyên bố Quần đảo Cook là “vùng không COVID-19”.

Gần 900 xét nghiệm đã được thực hiện hồi tháng trước tại nước này.

Quần đảo Cook là một quốc đảo tự trị ở Nam Thái Bình Dương trong liên minh tự do với New Zealand. Quần đảo này có 15 hòn đảo với 17.000 dân, cách Wellington (thủ đô của New Zealand) khoảng 3.200km.

Kể từ tuần cuối tháng 3, sau khi New Zealand bắt đầu ghi nhận hàng chục bệnh nhân COVID-19, quốc đảo này đã áp đặt các biện pháp hạn chế, hủy bỏ tất cả các buổi tập trung ở nhà thờ và yêu cầu người dân không ra khỏi nhà.

Sau khi tuyên bố là "vùng không COVID-19”, chính phủ cũng tuyên bố dỡ bỏ một số hạn chế, trong đó có cả việc đi lại giữa đảo chính Rarotonga - nơi đặt thủ đô Avarua và các hòn đảo bên ngoài.

Chính phủ Quần đảo Cook cũng cho biết các nhà thờ trên cả nước sẽ mở cửa từ 18-4, trong khi các trường học sẽ hoạt động trở lại từ 20-4.

Dù vậy, học sinh và những người đi lễ nhà thờ vẫn tiếp tục duy trì giãn cách xã hội. Các buổi tụ tập trên 10 người sẽ bị cấm.