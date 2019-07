Rò rỉ tình tiết mới trách nhiệm các bên vụ đâm tàu Philippines

Theo tờ South China Morning Post (SCMP), bên cạnh việc kết luận tàu Trung Quốc chịu phần lớn trách nhiệm trong vụ đâm tàu, báo cáo trên cũng chỉ ra các sai sót của tàu cá Philippines như không đưa ra “cảnh báo va chạm thích hợp”, giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn, số thuyền viên vượt mức quy định, chưa kể máy trưởng không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.

Báo cáo bị rò rỉ nhấn mạnh rằng nội dung kết luận “không nhằm xác nhận trách nhiệm thuộc về ai”, mà chỉ ”đưa ra các khuyến nghị an toàn phù hợp” để tránh tái diễn sự cố. Song song đó, bản báo cũng yêu cầu Cục Quản lý An toàn Hàng hải Trung Quốc tiến hành một cuộc điều tra riêng.

Trao đổi với báo chí sau khi đọc qua bản báo cáo, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. cho rằng nội dung báo cáo đã “tạo nên sự nhìn nhận không mấy tích cực cho ngư dân Philippines”.

Trong khi đó, vụ việc này đã tạo nên làn sóng phẫn nộ cho người dân Philippines, cụ thể là những chỉ trích nhắm đến Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khi ông nhận định đây chỉ là một “sự cố hàng hải”.

Sau khi có thông tin từ bản báo cáo mới, vào ngày 8-7, Điện Malacanang đã gọi đây là “tai nạn hàng hải nghiêm trọng” như để đính chính lại quan điểm của chính phủ về vụ việc. Thế nhưng, người phát ngôn của tổng thống Philippines Salvador Panelo đã phủ nhận việc ông Duterte rút lại nhận định trước đó.

Ông cho rằng người dân cần hiểu lời nhận xét của ông Duterte dưới góc độ “không quá mức nghiêm trọng để gây nên cuộc khủng hoảng quốc tế”.

Bên cạnh đó, ông nói Manila sẽ so sánh kết quả điều tra với Bắc Kinh “vì nếu tàu Trung Quốc thừa nhận có lỗi trong vụ việc thì họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu không, chúng tôi sẽ khởi kiện các thuyền viên”.



Tàu cá Philippines sau khi bị tàu Trung Quốc đâm gần bãi Cỏ Rong. Ảnh: The Philippine Star

Bản báo cáo chưa được xác nhận

Bản báo cáo dài 14 trang bị rò rỉ được thực hiện bởi nhóm điều tra gồm bảy người do Thuyền trưởng Raul Belesario, Chỉ huy trưởng Dịch vụ An toàn Hàng hải của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Philippines, và ông Jose Venancio Vero Jr., Giám đốc Dịch vụ An toàn Hàng hải của Cơ quan Công nghiệp Hàng hải Philippines.

Mặc dù không có quan chức nào đặt câu hỏi về tính xác thực của bản báo cáo này, nhưng cũng không ai xác minh rằng đó là sự thật.

Một quan chức từ Cơ quan Công nghiệp Hàng hải Philippines nói ông hiện không thể trả lời các câu hỏi về vấn đề này.

Hôm chủ nhật 7-7, Ngoại trưởng Locsin Jr. nói rằng đây “không phải là báo cáo chính thức” cho đến khi ông xác minh nội dung.

Vào cùng ngày, người phát ngôn của tổng thống Panelo thông báo đã nhận được một bản sao của báo cáo trên. Thế nhưng, ông không có thông tin về việc tổng thống Duterte đã nhận được bản báo cáo này hay chưa.

Toàn cảnh vụ đâm tàu Hôm 9-6, một tàu TQ đã đâm và làm chìm một tàu đánh cá Philippines gần bãi Cỏ Rong, phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Sau đó, tàu TQ đã bỏ mặc tất cả 22 ngư dân Philippines trên con tàu đang chìm dần xuống biển. Các nạn nhân may mắn được một tàu cá của tỉnh Tiền Giang cứu sống sau nhiều giờ lênh đênh trên biển. Phản hồi sự việc này, Đại sứ quán TQ tại Manila cho biết một tàu đánh cá TQ đã bị “bao vây” bởi 7-8 chiếc tàu Philippines khi đang neo đậu gần hiện trường xảy ra vụ việc. Tàu TQ sau đó “vô tình” đâm vào tàu Gem-Ver khi đang cố thoát khỏi sự truy đuổi của các tàu Philippines. Ngư dân Philippines bác bỏ lời tường trình phía TQ. Họ nói với đài CNN Philippines rằng họ đang ngủ thì bị giật mình khi tàu TQ đâm vào thuyền của họ lúc nửa đêm. Tàu TQ nhanh chóng rời đi khi thấy tàu Philippines đang chìm dần xuống nước.