Tiết lộ chi tiết mới trong cuộc điều tra luận tội ông Trump

Theo hãng tin Reuters, buổi điều trần nói trên diễn ra trong phòng kín và kéo dài hơn chín tiếng.

Nguồn tin của CNN cho biết bà Hill cùng một số quan chức cấp cao tại Nhà Trắng đã lên tiếng trước đó khi nhận thấy có nguy cơ ông Donald Trump đang lạm dụng quyền lực nhằm thao túng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Theo tờ The New York Times, bà Hill đưa ra thông tin chi tiết về một cuộc gặp hôm 10-7 giữa bà và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton cùng đại sứ Mỹ tại EU Gordon Sondland. Trong cuộc gặp này, ông Sondland cho hay ông đã và đang tiếp tục yêu cầu chính quyền Ukraine điều tra con trai cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.



Bà Fiona Hill rời Hạ viện Mỹ sau buổi điều trần hôm 14-10 vừa qua. Ảnh: AP

Bà Hill cũng cho biết rằng ngay sau cuộc họp nói trên, ông Bolton bất đồng gay gắt với kế hoạch này và khuyến khích bà Hill báo cáo vụ việc với các luật sư của Nhà Trắng.

Được biết, bà Hill là quan chức Nhà Trắng đầu tiên điều trần tại Hạ viện Mỹ trong khuôn khổ cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump.

Bà từ chức không lâu sau cuộc điện đàm ngày 25-7 giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy.

Cựu cố vấn Bolton cũng bị sa thải đột ngột hồi đầu tháng 9 vừa qua.

Vào ngày 17-10 sắp tới, Đại sứ Mỹ tại EU Sondland sẽ ra điều trần trước Hạ viện.