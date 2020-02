Tình hình dịch COVID-19 tính đến sáng 15-2

Báo South China Morning Post (SCMP) dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết tính đến 6 giờ 20 phút sáng ngày 15-2, tổng số ca tử vong trên toàn thế giới vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) là 1.523 và số ca nhiễm là 66.894. Có 7.820 ca nhiễm được chữa khỏi.

Như vậy, so với số liệu được SCMP cập nhật lúc tối 14-2, đã có thêm 140 ca tử vong mới, với số ca nhiễm tăng thêm 2.442 người.



Số liệu thống kê tính đến sáng 15-2. Đồ họa: SCMP

Tính đến nay, vẫn chỉ có ba trường hợp tử vong ngoài Trung Quốc. Một ca ở Philippines, một ca ở đặc khu Hong Kong và một ca ở Nhật Bản.

Tại Việt Nam, đến nay số người nhiễm virus COVID là 16 ca.

Singapore có thêm 9 ca nhiễm mới, nhà thờ thành ổ dịch lớn nhất

Singapore hôm 14-2 xác nhận thêm chín trường hợp dương tính với virus COVID-19, trong đó sáu trường hợp liên quan đến nhà thờ giáo hội Grace tại nước này.



Nhà thờ giáo hội Grace tại Singapore xác nhận 13 trường hợp nhiễm COVID-19 có liên quan. Ảnh: Straits Times.

Hiện nhà thờ này là ổ dịch lớn nhất Singapore, với 13 trường hợp được xác nhận có liên quan. Hai bệnh nhân đầu tiên trong số đó có kết quả dương tính với virus COVID-19 chủng mới này vào ngày 11-2, theo Straits Times.

Với chín ca nhiễm mới, tổng số người nhiễm virus tại Singapore đã lên tới 67 trường hợp, theo tuyên bố từ Bộ Y tế nước này.

Hong Kong: 1,49 triệu người 'xếp hàng' chờ mua khẩu trang online

Người dân Hong Kong xếp hàng mua khẩu trang không chỉ ngoài đường phố, trước các cửa hiệu, mà còn cả trên mạng, theo đài RTHK.

Trang bán hàng của chuỗi bán lẻ dược phẩm Watson ngày 14-2 thông báo cho đặt mua khẩu trang trên mạng, mỗi hộp sẽ có 50 chiếc. Cuộc đua đặt mua lập tức bắt đầu từ giữa trưa. Chỉ hai phút sau khi mở bán đã có gần 700.000 lượt chờ đăng ký.



Người dân Hong Kong đổ xô đi mua khẩu trang trước sự bùng phát của dịch bệnh do virus COVID-19 gây ra. Ảnh: AFP



Đăng tải trên tài khoản Twitter, chuỗi bán lẻ Watson cho biết số lượt đăng ký mà họ nhận được lên đến 1,49 triệu dù giới hạn số hồ sơ đặt mua chỉ dừng ở 30.000 hồ sơ.

Những ai may mắn lọt được vào vòng đăng ký phải chờ email xác nhận và các tin nhắn về hình thức thanh toán, cách thức nhận hàng từ những cửa hiệu của Watson.

WHO điều tra dịch bệnh do virus COVID-19 ở Trung Quốc

Theo hãng tin Reuters, chuyên gia của WHO sẽ tập trung tìm hiểu về cách thức lây lan của virus COVID-19 và mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh mà virus này gây ra.

Ngoài ra, WHO cũng sẽ tìm hiểu chi tiết về cách thức, địa điểm và thời điểm mà hơn 1.700 nhân viên y tế ở Trung Quốc nhiễm bệnh do virus COVID-19, theo các quan chức WHO.

"Chúng tôi sẽ chú ý tìm hiểu về cách thức lây nhiễm của virus, mức độ nghiêm trọng của bệnh và tác động của các biện pháp ứng phó hiện tại", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong cuộc họp.

Trước đó, phải mất gần hai tuần Trung Quốc mới chấp nhận danh sách thành viên phái đoàn của WHO, gồm 15 chuyên gia, đứng đầu là nhà dịch tễ học người Canada Bruce Aylward, người nổi tiếng từ chiến dịch chống Ebola ở châu Phi.

Sơ tán thành công những người già chưa mắc bệnh trên tàu Diamond Princess

Đài CNN dẫn lời thuyền trưởng Stefano Ravera, đến chiều tối ngày 14-2, du khách cuối cùng đủ tiêu chuẩn đã được phép rời khỏi du thuyền Diamond Princess đang bị phong tỏa vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 gây ra tại cảng Yokohama, Nhật Bản.



Xe đón hành khách sơ tán khỏi tàu Diamond Princess chờ ở cảng Yokohama, Nhật Bản hôm 14-2. Ảnh: AFP

Chính phủ Nhật Bản đã cho phép các du khách từ 80 tuổi trở lên trong tình trạng sức khỏe yếu hoặc đang bị cách ly trong phòng kín trên tàu được di chuyển lên đất liền. Những người này phải có kết quả âm tính với virus COVID-19 mới được quyền rời khỏi tàu và sẽ được đưa đến các khu vực cách ly trên đất liền cho đến khi kết thúc 14 ngày cách ly.