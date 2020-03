Báo South China Morning Post (SCMP) dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết tính đến 13 giờ 38 phút ngày 4-3, tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới (COVID-19) gây ra là 3.201. Tổng số ca nhiễm là 92.796. Có 50.691 ca được chữa khỏi.





Tại Trung Quốc, số ca tử vong và ca nhiễm lần lượt là 2.981 và 80.270.

Đến thời điểm hiện tại, có 220 ca tử vong do COVID-19 ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục. Cụ thể, Ý cao nhất với 79 ca, Iran 77 ca, Hàn Quốc 32 ca, Nhật Bản 12 ca (đã tính sáu ca trên tàu du lịch Diamond Princess neo tại nước này), Pháp bốn ca, Tây Ban Nha một ca, Mỹ chín ca, đặc khu Hong Kong hai ca, Đài Loan một ca, Thái Lan một ca, Úc một ca, Philippines một ca.

Riêng tại Việt Nam, có 16/16 trường hợp nhiễm COVID-19 được chữa khỏi và không ghi nhận ca nhiễm mới kể từ ngày 13-2.

Ca nhiễm COVID-19 mới ở Trung Quốc giảm liên tiếp trong ba ngày



NHC ngày 4-3 thông báo Trung Quốc ghi nhận thêm 119 ca nhiễm mới và 38 ca tử vong, đánh dấu số ca nhiễm mới giảm liên tiếp trong ngày thứ ba.

Trong số các ca nhiễm và ca tử vong mới, tâm dịch Hồ Bắc chiếm 115 ca nhiễm mới và 37 ca tủ vong mới. Trung Quốc hiện ghi nhận 80.270 ca nhiễm, 2.981 ca tử vong, trong khi 49.866 người đã được chữa khỏi và 6.416 người trong tình trạng nguy kịch.



Một nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ dùng tăm bông lấy mẫu từ một du khách tại trung tâm xét nghiệm ở Daegu, Hàn Quốc ngày 3-3. Ảnh: REUTERS



Số ca nghi nhiễm ở Trung Quốc cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1, ở mức 520 ca so với gần 29.000 ca được báo cáo vào đầu tháng 2.

Các ca nhiễm mới giảm ở Trung Quốc đại lục nhưng đang tăng lên nhanh chóng tại nhiều quốc gia như Iran, Ý và Hàn Quốc.

Dẫu vậy, giới chức Trung Quốc đang lo ngại về những ca nhiễm là công dân trở về từ nước ngoài. Hiện có 13 trường hợp nhiễm COVID-19 là công dân Trung Quốc trở về từ Ý, Iran và Anh.

Các TP tại Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, phía nam tỉnh Quảng Đông đã áp dụng các biện pháp kiểm dịch đối với những người từ các quốc gia có dịch trở về.

Hàn Quốc: 5.328 ca nhiễm, 32 ca tử vong

Theo hãng tin Reuters, Hàn Quốc ngày 4-3 thông báo ghi nhận thêm 142 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 5.328. Đây là nước số ca nhiễm lớn nhất thế giới ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 4-3 cho biết có thêm bốn ca tử vong tại nước này, nâng tổng số người tử vong tại đây lên con số 32. Đa số các ca tử vong tại Hàn Quốc đều là người cao tuổi và có sẵn vấn đề về sức khỏe từ trước.

Khoảng 60% số ca nhiễm đều có liên quan đến nhánh giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) tại TP Daegu nước này.



Các kệ tại một cửa hàng ở New York (Mỹ) hết sạch các sản phẩm làm sạch da giữa lúc dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ. Ảnh: REUTERS



Hàn Quốc cũng thông báo gói kích thích kinh tế 9,8 tỉ USD để chống dịch COVID-19 và thúc đẩy kinh tế. Dự luật ngân sách bổ sung này sẽ được trình lên quốc hội để phê duyệt vào ngày 5-3.

Nhật Bản: Số ca nhiễm đạt mốc 1.000

Đài NHK dẫn nguồn Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, ngày 4-3 nước này ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 1.000 người. Trong số này gồm hơn 700 người trên tàu du lịch Diamond Princess neo ngoài khơi Yokohama để cách ly.

Hiện Nhật Bản đã ghi nhận 12 ca tử vong do COVID-19, trong đó có sáu người liên quan tới du thuyền Diamond Princess.

Iran: 8% thành viên quốc hội nhiễm COVID-19

Theo CNN, tính đến ngày 3-3, có 23 trong số 290 thành viên Quốc hội Iran đã xét nghiệm dương tính với COVID-19. Con số này tương đương khoảng 8% thành viên quốc hội Iran nhiễm virus này.

Đến nay, Iran ghi nhận 77 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này và hơn 2.300 ca nhiễm, trong đó có các quan chức cấp cao như: Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi, Phó tổng thống Masoumeh Ebtekar, Cố vấn của Bộ trưởng Tư pháp Mostafa Pourmohammadi và 23 nghị sĩ quốc hội.

Trong số những ca tử vong vì COVID-19 tại nước này có ông Seyed Mohammad Mir-Mohammadi, thành viên hội đồng cố vấn cho lãnh tụ tối cao Iran.

Theo một báo cáo của đài BBC, thực tế đã có ít nhất 210 người tử vong vì COVID-19 tại Iran. Tuy nhiên, Bộ Y tế Iran đã bác thông tin này.

Cũng theo BBC, Iran tạm thời thả 54.000 tù nhân nhằm ngăn virus COVID-19 lây lan. Bộ Tư pháp Iran cho biết Bộ Y tế sẽ giám sát chặt chẽ việc trả tự do cho các tù nhân này. Số tù nhân này sẽ trở lại nhà tù sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.