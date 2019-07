Triều Tiên tiết lộ lý do bắt giữ, trục xuất sinh viên Úc

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 6-7 cho hay Alek SIgley, 29 tuổi, du học sinh Úc tại Triều Tiên bị trục xuất vì làm gián điệp.



KCNA nói rằng: "Anh ta bị bắt quả tang chống Triều Tiên thông qua mạng internet cùng một tổ chức liên quan vào ngày 25-6. Điều tra cho thấy trang tin NK News và các phương tiện truyền thông chống Triều Tiên khác đã xúi giục (Sigley) trao dữ liệu và hình ảnh mà anh ta thu thập và phân tích trong thời gian sục sạo Bình Nhưỡng bằng cách sử dụng thẻ căn cước của sinh viên nước ngoài".



Alek Sigley (giữa) đã đến Tokyo ngày 4-7. Ảnh: REUTERS



“Anh ta đã thành thật thừa nhận các hành vi gián điệp của mình, trong đó thu thập và cung cấp dữ liệu một cách có hệ thống về tình hình ở Triều Tiên, đồng thời xin ân xá, xin lỗi vì đã xâm phạm chủ quyền của Triều Tiên", KCNA nêu rõ.

KCNA cho biết thêm chính phủ Triều Tiên đã trục xuất Sigley vào ngày 4-7 dựa trên sự "khoan hồng nhân đạo".

Thủ tướng Úc Scott Morrison ngày 4-7 nói trước quốc hội nước này rằng Alek Sigley đã được thả sau sự can thiệp của Thụy Điển -đại diện cho Úc ở Triều Tiên.

“Alek đã an toàn và khỏe mạnh. Chúng tôi đã được thông báo rằng Triều Tiên đã thả cậu ta. Cậu ấy đã an toàn rời khỏi nước này và tôi có thể xác nhận cậu ấy đã đến nơi an toàn”, ông Morrison cho biết.

Ông Morrison đã gửi lời cảm ơn các quan chức Thụy Điển vì hỗ trợ giúp Sigley được trả tự do.

Thụy Điển là một trong số ít các nước phương Tây đặt đại sứ quán ở Triều Tiên và thường đóng vai trò trung gian cho các chính phủ nước ngoài và Bình Nhưỡng.

Sinh viên người Úc 29 tuổi này đã đến sân bay Bắc Kinh vào chiều 4-7 và di chuyển tới Nhật Bản để đoàn tụ với người vợ tên Yuka Morinaga (26 tuổi). Hai người tổ chức đám cưới ở Bình Nhưỡng hồi năm ngoái. Sigley nói với truyền thông rằng anh ta “ổn” và cảm thấy “rất tốt”.

Sigley mất tích tuần trước. Gia đình nói rằng không có tin tức gì về cậu từ ngày 25-6 khi mọi liên lạc với Sigley đột ngột bị cắt đứt.

Alek Sigley theo học lớp thạc sĩ văn học tại ĐH Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Sigley còn điều hành một công ty lữ hành có tên Tongil Tours và tổ chức các chuyến du lịch cho sinh viên nước ngoài. Sigley là người tích cực tham gia mạng xã hội.

Theo đài CNN, Sigley thường viết cho trang web đặc biệt về Triều Tiên NK News kể những trải nghiệm của mình tại Triều Tiên.

Gia đình Sigley cho biết anh lần đầu đến Triều Tiên năm 2012, thông thạo cả tiếng Triều Tiên và tiếng Quan Thoại. Sigley đến từ TP Perth, Tây Úc.