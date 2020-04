Lãnh đạo New York bất đồng quan điểm chống dịch Hôm 11-4, giữa Thống đốc bang New York Andrew Cuomo và thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio lại xảy ra tranh cãi về thời hạn đóng cửa trường học tại thành phố New York. Ông de Blasio muốn đóng cửa các trường công lập trong thành phố đến hết năm học này, nhưng ông Andrew Cuomo không muốn điều đó, và nói rằng điều này phải được thảo luận với các khu vực khác và ông mới là người đưa ra quyết định về việc có cho các trường học tiếp tục đóng cửa sau thời hạn 30-4 hay không. Từ ngày 2-3, hai quan chức này không được nhìn thấy xuất hiện cùng nhau.