Sau một số trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược Anh AstraZeneca phát triển, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo các nước nên tiếp tục tin tưởng loại vaccine này, tờ The Times of India đưa tin.

Ngày 12-3, người phát ngôn WHO Margaret Harris nói với báo giới rằng thế giới "nên tiếp tục sử dụng vaccine của AstraZeneca" vì "không có dấu hiệu nào" cho thấy cần ngừng việc tiêm loại vaccine này.

Bà Harris gọi vaccine của AstraZeneca là một trong số những "loại vaccine tuyệt vời" đang được triển khai tiêm chủng ở nhiều nơi trên thế giới.



Một lọ vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: AP

Bà Harris cho biết WHO đã xem xét thông tin liên quan tới các ca tử vong sau khi tiêm vaccine của AstraZeneca. Tuy nhiên, "cho đến nay, chưa có trường hợp tử vong nào được chứng minh là do tiêm chủng" - bà Harris nhấn mạnh.

WHO cam kết sẽ theo dõi bất kỳ dấu hiệu nào liên quan tới sự an toàn của những người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 và nếu phát hiện bất thường, tổ chức này coi việc xem xét dữ liệu là trách nhiệm của mình.

Tuyên bố của đại diện WHO được đưa ra sau khi một số nước châu Âu như Áo, Đan Mạch, Na Uy, Iceland, Ý, Romania... tạm ngừng hoặc giảm quy mô chiến dịch tiêm chủng bằng vaccine của AstraZeneca.

Ở một số nước, các bác sĩ đã phát hiện các cục máu đông trong hệ tuần hoàn của một số trường hợp được tiêm vaccine của AstraZeneca.

Sau khi Áo tạm ngưng sử dụng loại vaccine của AstraZeneca để phòng ngừa rủi ro, cơ quan quản lý dược phẩm của nước này kết luận rằng chưa có bằng chứng cho thấy vaccine ngừa COVID-19 có liên quan tới chứng máu đông.

Trong khi đó, ở Hàn Quốc, 11 người đã tử vong sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Nhận định ban đầu của giới chức y tế nước này là vaccine không liên quan tới cái chết của ít nhất 8 trong 11 trường hợp trên.