Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 20-2 đã thúc giục cộng đồng quốc tế đẩy mạnh nguồn tài trở cho cuộc chiến chống virus COVID-19, vốn đã giết chết hơn 2.000 người ở Trung Quốc, tờ South China Morning Post đưa tin.

Hồi đầu tháng này, cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi 675 triệu USD nhằm tăng cường các biện pháp quốc tế để hỗ trợ các quốc gia chuẩn bị và ứng phó với sự lây lan của virus COVID-19, bao gồm giám sát, phòng thí nghiệm và khả năng điều phối khẩn cấp.



Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: XINHUA

"Mọi việc đang rất cấp bách và rằng chúng ta đang phải chiến đấu với một kẻ thù rất nguy hiểm. Vậy nhưng chúng tôi ngạc nhiên rằng phản ứng của cộng đồng không như chúng tôi mong đợi", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong một cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sỹ.



"Do số ca nhiễm ở Trung Quốc rất lớn, nên chúng ta cảm thấy rằng số lượng ca nhiễm bệnh những nơi khác rất ít, nhưng điều đó không có nghĩa là con số này sẽ không thay đổi", ông Ghebreyesus nói thêm.



Tổng giám đốc Ghebreyesus cũng không tiết lộ ông đã nhận được bao nhiêu tiền kể từ khi WHO đưa ra là kêu gọi trên.



Trước đó vào ngày 7-2, Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo đã cam kết chi 100 triệu USD hỗ trợ Trung Quốc và các nước khác bị ảnh hưởng bởi virus COVID-19.

Ngoài ra, ông cũng lưu ý rằng Mỹ đã vận chuyển tặng gần 17,8 tấn vật tư y tế cho người dân Trung Quốc, bao gồm khẩu trang, áo, áo, gạc, mặt nạ chống dịch và các vật tư quan trọng khác.



Ông Wang Chen, chủ tịch của Viện Hàn lâm Khoa học Y khoa Trung Quốc hôm 19-2 cho biết dù tỷ lệ ca nhiễm mới và tử vong ở đại lục gần đây đã giảm, nhưng thế giới nên chuẩn bị cho khả năng COVID-19 sẽ trở thành loại bệnh phổ biến, tồn tại lâu dài với con người như bệnh cúm.

WHO cũng cho biết cần 4,7 triệu USD để hỗ trợ việc đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu nhằm sớm tìm ra phương pháp điều trị và vaccine.