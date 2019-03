Xả súng New Zealand: Công dân Úc ra tòa

Sáng nay 16-3, gần một ngày sau vụ xả súng kinh hoàng tại 2 đền thờ ở TP Christchurch (New Zealand), 1 trong 3 nghi can bị bắt trong vụ việc đã ra tòa. Bị can này là công dân Úc.



“Một nam giới 28 tuổi sẽ xuất hiện ở tòa sơ thẩm Christchurch với cáo buộc giết người. 2 nghi can còn lại vẫn bị giam. Công tác điều tra đang trong giai đoạn đầu và chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận để truy cho được mọi cá nhân liên quan và mọi hoạt động của các cá nhân này trước khi thực hiện thảm họa kinh hoàng này”, Cảnh sát trưởng New Zealand Mike Bush nói sáng nay.

Bị can này 28 tuổi, được xác định tên là Brenton Harrison Tarrant. Tarrant chính là người đã đưa một bản tuyên ngôn dài 87 trang ủng hộ thuyết người da trắng thượng đẳng, chống nhập cư, chống Hồi giáo, giải thích lý do hành động của mình. Tarrant cũng chính là người đã tường thuật trực tiếp diễn biến vụ xả súng trên mạng xã hội.



Tay súng người Úc Brenton Harrison Tarrant trên đường đi thực hiện vụ xả súng hôm qua 15-3, diễn biến được chính Tarrant tường thuật trực tiếp trên mạng xã hội. Ảnh: CNN



Phiên tòa không được công khai “vì rủi ro an ninh quá cao”, cảnh sát viết trên Twitter. Sau phiên tòa Tarrant được đưa về lại nơi giam giữ. Nếu bị kết tội, hình phạt tối đa của Tarrant là chung thân.

Theo lời Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói tại cuộc họp báo sáng nay, 3 nghi can bị bắt trong vụ xả súng “đã di chuyển khắp thế giới, thỉnh thoảng mới dừng lại ở New Zealand”. Bà cho biết trước thời điểm thực hiện xả súng các nghi can này ở tại TP Dunedin của New Zealand.

Thủ tướng Ardern cho biết cuộc điều tra đang diễn ra khẩn trương và sẽ sớm có kết luận 2 nghi can bị bắt còn lại có liên quan trực tiếp đến vụ xả súng hay không.

Nghi can thứ tư bị bắt trong ngày 15-3 là bị bắt nhầm, không liên quan vụ xả súng mà “là một người dân có sở hữu một khẩu súng, nhưng có ý giúp đỡ cảnh sát”, theo lời bà Ardern nói tại cuộc họp báo. Người này đã được thả.