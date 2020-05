Ngày 21-5, báo South China Morning Post đưa tin Quốc hội Trung Quốc đang chuẩn bị thông qua luật an ninh mới đối với Hong Kong. Dự thảo luật sẽ được đưa ra tại kỳ họp Quốc hội thường niên dự kiến bắt đầu từ ngày 22-5 tới. Họp báo ngày 21-5, ông Zhang Yesui – người phát ngôn Quốc hội Trung Quốc xác nhận luật này sẽ được xem như một nghị quyết về “thành lập một hệ thống luật pháp và cơ chế thi hành để bảo vệ an ninh quốc gia ở đặc khu Hong Kong”. Theo một nguồn tin từ chính phủ đại lục, luật an ninh sẽ cấm tất cả hoạt động bạo loạn ở Hong Kong nhằm mục đích lật đổ chính phủ trung ương, cũng như cấm mọi sự can thiệp bên ngoài vào các vấn đề Hong Kong. Theo nguồn tin của SCMP, sở dĩ chính phủ đại lục phải bắt tay ra luật an ninh này vì tự thân chính quyền Hong Kong không thể thông qua luật này, do sẽ có “nhiều chính trị gia đối lập” phản đối.