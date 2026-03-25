Sắc xuân ở 'Hòn ngọc' phía Đông TP.HCM 25/03/2026 15:00

(PLO)- Dịp đầu năm mới, Vũng Tàu khoác lên mình diện mạo rực rỡ với nhiều công trình và hoạt động lễ hội đặc sắc, thu hút đông đảo du khách đến du xuân.

Vũng Tàu được ví như “Hòn ngọc” phía Đông TP.HCM, là cửa ngõ kinh tế biển của thành phố với vị trí địa lý chiến lược. Nơi đây sở hữu hệ thống cảng biển nước sâu hiện đại cùng nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch, logistics.

Trong dịp đầu xuân 2026, Vũng Tàu mang diện mạo tươi mới với nhiều công trình kiến trúc nổi bật như công viên Bãi Sau dọc đường Thùy Vân, Quảng trường Tháp Tam Thắng, hội hoa xuân Bãi Trước… góp phần tạo điểm nhấn cho không gian đô thị.

Cùng với đó, các hoạt động lễ hội đặc sắc diễn ra sôi động, thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, vui chơi và tận hưởng không khí mùa xuân nơi phố biển.

Toàn cảnh Vũng Tàu - "Hòn ngọc" phía Đông TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Bãi trước với vẻ đẹp thơ mộng trong chiều xuân. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Tháp Tam Thắng về đêm lung linh, huyền diệu với đủ sắc màu. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Đêm xuân trên Quảng trường Tam Thắng thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Màn pháo hoa chào năm mới Bính Ngọ 2026 tại Quảng trường Tam Thắng. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Bãi Sau Vũng Tàu thu hút đông đảo du khách những ngày Tết. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Hòn Bà - Điểm du lịch tâm linh thu hút khách thập phương dịp đầu năm. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Người dân và du khách tham quan Hội hoa xuân phường Vũng Tàu. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI