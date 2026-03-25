Sắc xuân ở 'Hòn ngọc' phía Đông TP.HCM

Sắc xuân ở 'Hòn ngọc' phía Đông TP.HCM

LINH AN - KIÊN YÊN

(PLO)- Dịp đầu năm mới, Vũng Tàu khoác lên mình diện mạo rực rỡ với nhiều công trình và hoạt động lễ hội đặc sắc, thu hút đông đảo du khách đến du xuân.

Vũng Tàu được ví như “Hòn ngọc” phía Đông TP.HCM, là cửa ngõ kinh tế biển của thành phố với vị trí địa lý chiến lược. Nơi đây sở hữu hệ thống cảng biển nước sâu hiện đại cùng nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch, logistics.

Trong dịp đầu xuân 2026, Vũng Tàu mang diện mạo tươi mới với nhiều công trình kiến trúc nổi bật như công viên Bãi Sau dọc đường Thùy Vân, Quảng trường Tháp Tam Thắng, hội hoa xuân Bãi Trước… góp phần tạo điểm nhấn cho không gian đô thị.

Cùng với đó, các hoạt động lễ hội đặc sắc diễn ra sôi động, thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, vui chơi và tận hưởng không khí mùa xuân nơi phố biển.

Toàn cảnh Vũng Tàu - "Hòn ngọc" phía Đông TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI
Bãi trước với vẻ đẹp thơ mộng trong chiều xuân. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI
Tháp Tam Thắng về đêm lung linh, huyền diệu với đủ sắc màu. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI
Đêm xuân trên Quảng trường Tam Thắng thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI
Màn pháo hoa chào năm mới Bính Ngọ 2026 tại Quảng trường Tam Thắng. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI
Bãi Sau Vũng Tàu thu hút đông đảo du khách những ngày Tết. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI
Hòn Bà - Điểm du lịch tâm linh thu hút khách thập phương dịp đầu năm. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI
Người dân và du khách tham quan Hội hoa xuân phường Vũng Tàu. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Mời bạn đọc gửi ảnh tham gia “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2

Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức là cơ hội để mỗi người khám phá, cảm nhận và kể lại câu chuyện của TP bằng chính lăng kính của mình. Chủ đề của cuộc thi ảnh lần này là “Sắc xuân mới - Niềm tin mới”.

Để tham gia cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 của báo Pháp Luật TP.HCM, tác giả thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Truy cập link gửi bài dự thi (https://sacmaumoi.plo.vn/), đăng ký tài khoản.

- Bước 2: Đăng nhập và điền đầy đủ các thông tin bắt buộc bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email, tiêu đề bài thi, mô tả ngắn bài thi.

- Bước 3: Chia sẻ tác phẩm dự thi từ trang Facebook của Ban tổ chức về trang cá nhân của tác giả, đặt ở chế độ công khai kèm hastag #tphcmsacmaumoi#tentacgia.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ lúc phát động cuộc thi (2-12-2025) đến hết ngày 31-3-2026.

LINH AN - KIÊN YÊN
