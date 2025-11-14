Sakos – Thương hiệu Mỹ khơi nguồn cảm hứng cho những chuyến đi 14/11/2025 10:20

(PLO)- Khi nhịp sống hiện đại khiến những chuyến đi trở nên quen thuộc, hành lý không chỉ là vật dụng phụ trợ mà còn là biểu tượng của sự chỉn chu, đẳng cấp và phong cách cá nhân. Trong hành trình đó, Sakos – Thương hiệu Mỹ đã khẳng định vị thế tại Việt Nam bằng chất lượng quốc tế và tinh thần phục vụ tận tâm.

Hơn ba thập kỷ kiến tạo giá trị

Ra đời từ nền tảng công nghệ sản xuất tiên tiến của Mỹ – Sakostyle, Sakos kế thừa chuẩn mực của ngành hành lý thế giới và không ngừng cải tiến để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng toàn cầu. Sau hơn 30 năm phát triển, thương hiệu đã có mặt tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành lựa chọn tin cậy của hàng triệu khách hàng trong các chuyến công tác, du lịch và di chuyển dài ngày.

Không gian hiện đại, sang trọng của một cửa hàng và trung tâm bảo hành của Sakos.

Tại Việt Nam, Sakos sở hữu hệ thống hơn 1.000 cửa hàng và đại lý phân phối trên toàn quốc, đưa sản phẩm chất lượng Mỹ đến gần hơn với người tiêu dùng. Không chỉ mang đến hành lý, Sakos còn truyền cảm hứng về phong cách sống hiện đại – năng động, linh hoạt và tinh tế.

Định hình phong cách sống hiện đại

Danh mục sản phẩm của Sakos đa dạng, gồm vali, balo, túi xách, cặp da và phụ kiện hành lý. Các dòng vali nổi bật với chất liệu PC/ABS siêu nhẹ, độ bền cao, khóa TSA an toàn và bánh xe xoay 360 độ giúp di chuyển linh hoạt. Balo Sakos được yêu thích bởi kiểu dáng trẻ trung, ngăn chống sốc laptop, khả năng chống thấm nước, phù hợp với học sinh, nhân viên văn phòng và người thường xuyên di chuyển. Cặp da và phụ kiện mang vẻ ngoài sang trọng, được chế tác tỉ mỉ từ chất liệu cao cấp, là lựa chọn hoàn hảo cho doanh nhân yêu sự tinh tế.

Sakos gây ấn tượng với mẫu mã dẫn đầu xu hướng và thiết kế tinh tế trong từng chi tiết.

Không ngừng đổi mới, Sakos thường xuyên ra mắt các bộ sưu tập theo mùa, hợp tác cùng những gương mặt có sức ảnh hưởng để lan tỏa xu hướng thời trang hành lý hiện đại đến cộng đồng yêu du lịch.

Dịch vụ hậu mãi – khẳng định giá trị bền lâu

Không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm, Sakos còn gây ấn tượng với dịch vụ hậu mãi tận tâm. Chính sách bảo hành chính hãng lên đến 5 năm, dịch vụ đổi trả linh hoạt và đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp giúp người tiêu dùng hoàn toàn an tâm.

Từ hệ thống showroom đến nền tảng trực tuyến, khách hàng luôn được phục vụ nhanh chóng và chu đáo. Sự chỉn chu trong từng khâu dịch vụ giúp Sakos trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, mang đến trải nghiệm trọn vẹn và cảm xúc tích cực cho khách hàng.

Dù là doanh nhân năng động, bạn trẻ yêu thích “xê dịch” hay gia đình thường xuyên du lịch, Sakos luôn có những lựa chọn phù hợp, giúp mỗi chuyến đi trở thành hành trình trọn vẹn. Mỗi chiếc vali, balo hay túi xách của Sakos không chỉ bảo vệ hành lý mà còn là tuyên ngôn phong cách sống – hiện đại, tự tin và hướng đến tương lai.