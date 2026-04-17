Sóng du lịch dâng cao, dòng tiền tìm về căn hộ kế biển Sầm Sơn đón đầu nhu cầu lưu trú mới 17/04/2026 10:33

(PLO)- Sầm Sơn (Thanh Hóa) chuẩn bị bước vào “mùa vàng” du lịch. Lượng khách tăng nhanh, kéo theo xu hướng lưu trú dài ngày và ưu tiên không gian riêng tư, tiện nghi như ở nhà. Sự dịch chuyển này thúc đẩy nhu cầu thuê căn hộ ven biển, qua đó đưa The Sentosa tại Vinhomes Star City trở thành lựa chọn giàu tiềm năng trong mắt giới đầu tư.

Du lịch Sầm Sơn tăng tốc, nhu cầu lưu trú chuyển dịch

Những ngày cuối tuần tháng 4, tuyến đường hướng về Sầm Sơn luôn trong tình trạng tấp nập từ sáng sớm. UBND phường Sầm Sơn cho biết, dù chưa bước vào mùa cao điểm, chỉ riêng quý I-2026, địa phương đã ghi nhận gần 1 triệu lượt khách đến thăm quan. Trước đó, trong năm 2025, chỉ riêng Sầm Sơn đã đón 8,8 triệu lượt khách, chiếm một nửa tổng lượng khách đến Thanh Hóa.

Đáng chú ý, du khách có xu hướng “ở lại” lâu hơn. Ngoài lưu trú tại khách sạn theo tiêu chí tiện nghi cơ bản, nhiều nhóm gia đình và các bạn trẻ ưu tiên lựa chọn căn hộ gần biển - nơi có thể sinh hoạt như một “ngôi nhà thứ hai”.

Chị Mỹ Hạnh (45 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Thay vì tìm khách sạn, gia đình mình thích thuê một căn hộ có bếp để nấu đồ ăn cho trẻ nhỏ, có phòng khách để cả nhà quây quần. Cảm giác giống như đang sống ở nhà”.

The Sentosa nằm cạnh giao lộ sầm uất bậc nhất xứ Thanh, cách biển Sầm Sơn chỉ 15 phút di chuyển.

Theo dữ liệu Airbnb, trong năm 2025, quy mô nhóm khách trung bình đạt khoảng 4 người mỗi chuyến đi. Đồng thời, các chuyến du lịch gia đình tăng hơn 60% so với giai đoạn trước. Điều này phản ánh rõ nhu cầu về không gian lưu trú rộng rãi, riêng tư và mang tính trải nghiệm cao hơn.

Sự dịch chuyển ấy đang mở ra dư địa lớn cho mô hình căn hộ gần biển, tích hợp tiện ích nghỉ dưỡng. Những tài sản này không chỉ để ở, mà còn tạo dòng tiền bền vững.

S1 - The Sentosa: Điểm đến mới của dòng vốn đầu tư homestay gần biển

Đón đầu xu hướng du lịch mới, S1 - The Sentosa (Vinhomes Star City) đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm như một “điểm neo” chiến lược để khai thác lưu trú.

Tọa lạc trên trục đại lộ Nam Sông Mã - Nguyễn Hoàng, dự án sở hữu vị trí kết nối thuận tiện: chỉ 15 phút di chuyển tới biển Sầm Sơn và 45 phút tới sân bay Thọ Xuân. Nhờ đó, cư dân có thể an cư, du khách có thể lưu trú ngay tại trung tâm Thanh Hóa, hưởng trọn nhịp sống đô thị với hạ tầng, dịch vụ hoàn chỉnh. Mặt khác, chỉ sau một hành trình ngắn, không gian sống lập tức “chuyển trạng thái” sang nghỉ dưỡng biển - nơi du khách tìm kiếm sự thư giãn, riêng tư dài ngày.

Chính khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa “ở” và “nghỉ dưỡng” đã mở ra dư địa khai thác kép cho căn hộ S1 - The Sentosa: vừa phục vụ nhu cầu ở thực, vừa đón dòng khách du lịch tại Sầm Sơn, tối ưu công suất cho thuê và gia tăng hiệu quả đầu tư.

“Từ S1 chỉ mất 15 phút ra biển tạo lợi thế rất rõ để cho thuê ngắn ngày. Chưa kể, dự án chỉ cách sân bay và khu công nghiệp Nghi Sơn 45 phút, thu hút dòng khách du lịch, chuyên gia, lao động cao cấp có nhu cầu cho thuê lâu dài”, anh Ngọc Tuấn, một nhà đầu tư đến từ Hà Nội, chia sẻ.

Dưới chân tòa căn hộ The Sentosa là tổ hợp tiện ích thiết kế theo phong cách Singapore Tropical.

Toàn khu The Sentosa có quy mô 19.337 m², mật độ xây dựng chưa đến 30%, cùng khoảng 20 tiện ích nội khu. Điểm nhấn của dự án nằm ở phong cách kiến trúc Singapore Tropical, hướng tới không gian sống xanh và giàu giá trị nghỉ dưỡng.

Nổi bật trong hệ tiện ích là công viên vườn trên mây The Canopy Garden gần 1.000 m², tổ hợp hồ bơi nhiệt đới Sentosa Oasis Pool gần 700 m² và khu thương mại khối đế Mini Orchard 5 tầng, tích hợp mua sắm, dịch vụ và giải trí ngay dưới chân tòa căn hộ.

Riêng tòa S1 được định vị là “Đảo An Nhiên” - không gian sống đề cao sự riêng tư và thư thái. Tòa căn hộ được thiết kế để đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng đa thế hệ khi ngay nội tòa sở hữu phòng Golf 3D, Kid Corner và phòng sinh hoạt cộng đồng.

Quy hoạch, thiết kế hiện đại, sở hữu nhiều tiện ích cao cấp giúp The Sentosa thu hút cư dân và khách du lịch.

Không chỉ hấp dẫn ở góc độ khai thác, S1 - The Sentosa còn thu hút nhà đầu tư nhờ yếu tố tài chính.

Theo chính sách hiện hành, người mua được hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng đầu cho khoản vay lên đến 70% giá trị căn hộ. Sau đó, nếu tiếp tục duy trì khoản vay, khách hàng được đảm bảo mức lãi suất tối đa 9%/năm trong 24 tháng tiếp theo; phần chênh lệch nếu lãi thị trường cao hơn sẽ do Vinhomes chi trả.

Với tiến độ bàn giao dự kiến vào năm 2027, chủ sở hữu có thể đưa căn hộ vào khai thác cho thuê ngay sau khi nhận nhà, đồng thời vẫn được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ tài chính trong khoảng 2 năm nữa. Điều này giúp giảm áp lực dòng tiền và tăng khả năng tối ưu hóa hiệu suất khai thác.

Trong bối cảnh du lịch Sầm Sơn tăng trưởng mạnh và xu hướng lưu trú dịch chuyển rõ nét, S1 - The Sentosa đang nổi lên như một điểm giao giữa nhu cầu nghỉ dưỡng thực tế và bài toán đầu tư dài hạn. Vượt lên một sản phẩm an cư thông thường, S1 - The Sentosa vận hành như một “tài sản tạo dòng tiền” trong lòng đô thị ven biển đang bứt tốc.