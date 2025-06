Tăng cường kiểm soát việc dùng chất kích thích tăng trưởng với hoa quả 23/06/2025 16:34

Ban chỉ đạo 389 Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vừa có báo cáo gửi Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia về kết quả triển khai đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Phát hiện 14 trường hợp vi phạm

Đợt cao điểm này diễn ra từ 15-5 đến 15-6. Trong đợt cao điểm, Bộ NN&MT đã tổ chức hai đoàn kiểm tra do Thứ trưởng Trần Thanh Nam làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh Lào Cai và Kiên Giang.

Cùng đó, các đơn vị chức năng thuộc bộ cũng thành lập 13 đoàn công tác làm việc với một số địa phương trọng điểm và kiểm tra đột xuất tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản và vật tư nông nghiệp trên cả nước.

Các cuộc làm việc tập trung vào nội dung an toàn thực phẩm, thực phẩm giả, độc hại, không rõ nguồn gốc; lâm sản, thủy sản; sản xuất, buôn bán giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả; việc dùng chất kích thích tăng trưởng đối với mặt hàng hoa quả; việc sử dụng hóa chất quá mức nhằm tăng trọng, chống mất nước sau khi rã đông để gian dối về khối lượng, giảm chất lượng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc dùng chất kích thích tăng trưởng đối với mặt hàng hoa quả. Ảnh minh hoạ: AH

Bộ NN&MT cho biết, quá trình kiểm tra đã phát hiện và xử lý 14 trường hợp vi phạm kiểm dịch, an toàn thực phẩm đối với vận chuyển tiêu thụ thịt heo tại Bắc Giang, Quảng Trị; sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm như vụ vận chuyển tôm hùm đất trái phép tại Quảng Ninh; tôm hùm giống nhập lậu tại TP.HCM; thức ăn chăn nuôi vi phạm chất lượng theo công bố trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bộ NN&MT cũng tổ chức kiểm tra, xác minh việc đóng dấu kiểm dịch đối với heo bệnh của Công ty Cổ phần C.P Việt Nam, bước đầu xác định nguyên nhân, gửi hồ sơ và đề nghị cơ quan điều tra (Bộ Công an) điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện bộ đang triển khai xác minh đơn tố cáo hàng giả về “giả mạo mã số đăng ký lưu hành” đối với sản phẩm thức ăn bổ sung cho thủy sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Có tình trạng né tránh các cơ quan kiểm tra

Đánh giá về tháng thực hiện cao điểm, Bộ NN&MT nhận xét công tác thông tin, tuyên truyền trong đợt cao điểm kịp thời, bám sát tình hình thực tế, có tính răn đe, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong việc chấp hành pháp luật.

Tuy nhiên, có tình trạng một số tổ chức, cá nhân sử dụng các thủ đoạn tránh né cơ quan kiểm tra kiểm soát chất lượng, tiêu chuẩn an toàn và các quy định khác của pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm để kiếm lợi nhuận bất chính từ việc buôn lậu, sản xuất hàng giả, kém chất lượng.

Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng lạm dụng hóa chất, chất kháng sinh, chất cấm tồn tại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán.

Địa bàn quản lý rộng, sản xuất nhỏ lẻ, phân tán. Ý thức của người dân về việc tuân thủ pháp luật trong việc buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật qua biên giới còn nhiều hạn chế.

Tình trạng vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới ngày càng phức tạp, các đối tượng buôn lậu có nhiều hình thức che giấu với thủ đoạn tinh vi để vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua các cửa khẩu, lối mở. Do đó gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm…

Thời gian tới Bộ NN&MT sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra việc thực thi công vụ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, đặc biệt đối với các cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, tiếp tay cho đối tượng vi phạm pháp luật với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không ngoại lệ”.

Bộ cũng tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về lâm sản, thủy sản, sản xuất, buôn bán giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả. Đồng thời, kiểm soát việc dùng chất kích thích tăng trưởng đối với mặt hàng hoa quả, việc sử dụng hóa chất quá mức nhằm tăng trọng, chống mất nước sau khi rã đông để gian dối về khối lượng, giảm chất lượng.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng Thanh tra Chính phủ, cơ quan Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường để tăng hiệu quả, hiệu lực phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.