Tàu Discovery Princess đưa 1.200 du khách đến tham quan Nha Trang 25/10/2025 11:01

(PLO)- Tàu Discovery Princess chở theo 1.200 du khách chủ yếu đến từ Bermudam, đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 25-10, tàu Discovery Princess chở theo 1.200 du khách đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Tàu Discovery Princess cập cảng quốc tế Cam Ranh. Ảnh: TP

Sau khi cập cảng, khách du lịch sẽ được Công ty TNHH Dịch vụ, Du lịch, Thương mại Phương Thắng và Công ty TNHH Destination Asia tổ chức các chương trình tham quan Tháp Bà Ponagar, chùa Long Sơn, chợ Đầm.

Ngoài ra, du khách còn được tham quan trải nghiệm du lịch làng nghề, đồng quê ở làng nghề Trường Sơn, tour sông Cái, đạp xe đồng quê… Tàu Discovery Princess sẽ rời đi vào chiều 25-10, tiếp tục đưa du khách đến cảng Cái Mép-Thị Vải tại TP.HCM.

Du khách lên bờ tham quan các điểm du lịch ở Nha Trang. Ảnh: TP

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, địa phương đã đón 19 chuyến tàu biển quốc tế, với hơn 22.258 du khách lên bờ tham quan.

Theo lịch đăng ký từ các hãng tàu biển, tính đến tháng 12-2025, Khánh Hòa sẽ đón thêm bảy chuyến với khoảng 10.000 khách.