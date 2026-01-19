Tết đến từ những đôi tay âm thầm làm đẹp hoa miền Tây 19/01/2026 16:54

(PLO)- Sau những chậu hoa rực rỡ ngày Tết là hàng trăm lao động miệt mài tỉa nụ, bấm cành, góp sức làm nên mùa xuân no ấm.

Không khí Tết Nguyên đán 2026 đang đến rất gần tại hai “thủ phủ” hoa lớn nhất miền Tây là Chợ Lách (Vĩnh Long) và Sa Đéc (Đồng Tháp).

Trên những cánh đồng hoa trải dài, hàng trăm lao động đang ngày đêm tất bật với các công đoạn chăm sóc, tạo dáng, tỉa nụ... làm đẹp hoa trước khi đưa ra thị trường Tết.

Video: Tết đến từ những đôi tay âm thầm làm đẹp hoa miền Tây.

Những đôi bàn tay thoăn thoắt, khéo léo bấm ngọn, lựa nụ, chỉnh dáng cho từng chậu hoa. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và nhiều kinh nghiệm, bởi chỉ một thao tác mạnh tay cũng có thể làm gãy cành, hư cây, ảnh hưởng cả vụ hoa.

Những chậu hoa được chăm sóc tỉ mỉ, sẵn sàng cho Tết Bính Ngọ 2026.

Không chỉ góp phần “làm đẹp” cho thị trường hoa Tết, nghề chăm sóc hoa kiểng còn tạo việc làm ổn định, mang lại nguồn thu nhập đều đặn cho nhiều lao động nông thôn.

Bám vườn hoa từ mờ sáng đến xế chiều

Tại xã Chợ Lách, ông Trần Văn Châu (50 tuổi), một lao động làm thuê tại vườn hoa kiểng, cho biết ông đã gắn bó với nghề chăm sóc hoa gần chục năm nay. Theo ông Châu, dù thường được xem là lao động thời vụ nhưng thực tế, việc làm ở vườn hoa diễn ra quanh năm.

Những chậu hoa giấy đủ sắc màu.

“Ngày thường tỉa cành, bón phân, chăm sóc cây. Gần Tết thì tập trung tạo dáng, giữ nụ, làm sao cho hoa nở đúng dịp”, ông Châu nói.

Nhờ nhiều chủ vườn mở rộng trồng thêm hoa giấy, mai và các loại cây cảnh khác, người lao động như ông hầu như lúc nào cũng có việc. Mức thu nhập bình quân từ 5-9 triệu đồng mỗi tháng, đủ trang trải cuộc sống gia đình.

Nhân công tất bật chăm sóc, tỉa những cành hoa giấy để bán dịp Tết Nguyên đán.

Vào cao điểm vụ Tết, thời gian làm việc bắt đầu từ khoảng 7 giờ sáng đến hơn 15 giờ chiều. Tùy theo khối lượng công việc, có ngày tăng ca thêm giờ. Nếu chủ vườn bao cơm, thu nhập nữ từ 250.000 đồng trở lên còn nam thì 350.000 đồng/ngày; nếu tự lo bữa ăn, mức thu nhập cao hơn.

“Công việc không quá nặng nhọc, quen tay rồi thấy thoải mái. Có đồng ra đồng vô đều đặn, Tết cũng đỡ lo”, ông Châu chia sẻ thêm.

Thu nhập ổn định từ những công việc thầm lặng

Không khí tất bật cũng diễn ra tại các vườn hoa ở Sa Đéc là nơi vừa sản xuất hoa, vừa đón khách tham quan du lịch. Người lao động ngoài chăm sóc hoa còn phụ thêm nhiều công việc khác như tuyển hoa, bưng chậu, vận chuyển phục vụ thương lái.

Trên các cánh đồng, nhân công tất bật chăm sóc theo dõi từng đợt sinh trưởng để hoa kịp nở đúng thời điểm.

Bà Nguyễn Thị Ngọc (50 tuổi, khóm Tân An, phường Sa Đéc) cho biết công việc hằng ngày chủ yếu là tưới nước, nhổ cỏ, bón phân cho các loại hoa như cúc mâm xôi, hoa đồng tiền – những mặt hàng chủ lực dịp Tết. Khi cần, bà phụ thêm việc bưng chậu hoa cho chủ vườn.

Những đôi tay âm thầm làm đẹp hoa để đón Tết Nguyên đán 2026.



“Thu nhập mỗi ngày khoảng 300.000 đồng, không nặng nhọc, chỉ cần siêng năng là có việc làm đều”, bà Phương nói và cho rằng làm thuê ở vườn hoa nhàn hơn nhiều nghề khác, lại không lo thất nghiệp.

Mồ hôi của nhân công sau những chậu hoa Tết.

Gắn bó với nghề chăm sóc hoa hơn 10 năm, anh Huỳnh Thanh Hoàng (41 tuổi, phường Sa Đéc) cho biết công việc này đòi hỏi sự khéo léo và nhẹ tay. Những ngày cận Tết là thời điểm vất vả nhất, khi hoa nở rộ, nhà vườn vừa chăm sóc, vừa thu hoạch, đóng hàng đưa lên xe cho thương lái.

“Người dân nông thôn tranh thủ làm thêm cũng kiếm được 300.000 – 500.000 đồng/ngày. Sau mỗi mùa Tết, thu nhập có thể lên đến cả chục triệu đồng, ai cũng phấn khởi”, anh Hoàng chia sẻ.

Theo dự kiến, hai thủ phủ hoa Chợ Lách và Sa Đéc sẽ cung ứng ra thị trường hơn 6 triệu giỏ hoa và sản phẩm các loại phục vụ Tết Bính Ngọ 2026. Những con số này không chỉ khẳng định thương hiệu hoa miền Tây, mà còn mang theo kỳ vọng về một mùa xuân ấm no cho hàng ngàn hộ dân trồng hoa.