Video Tin Tức

Thầy hiệu trưởng ở Cà Mau: 'Vui vì được tại ngoại, người đầu tiên tôi nhớ đến là...'

(PLO)- VKSND khu vực 5 - VKSND tỉnh Cà Mau đã có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn khi thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lĩnh đối với thầy giáo Trần Văn Tâm, hiệu trưởng trường THCS Tam Giang Tây, tỉnh Cà Mau.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ hiệu trưởng ở Cà mau bị cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng, tối 16-8, trao đổi qua điện thoại với PV PLO, vợ của thầy giáo Trần Văn Tâm cho biết chồng mình đã được cho tại ngoại và đang trên đường về nhà.

TRẦN VŨ
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#hiệu trưởng ở Cà Mau #ông hiệu trưởng #tham ô 10 #7 triệu đồng #ông hiệu trưởng được tại ngoại #trường THCS Tam Giang Tây #VKSND tỉnh Cà Mau #huyện Ngọc Hiển

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm