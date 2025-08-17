Thầy hiệu trưởng ở Cà Mau: 'Vui vì được tại ngoại, người đầu tiên tôi nhớ đến là...'

Liên quan đến vụ hiệu trưởng ở Cà mau bị cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng, tối 16-8, trao đổi qua điện thoại với PV PLO, vợ của thầy giáo Trần Văn Tâm cho biết chồng mình đã được cho tại ngoại và đang trên đường về nhà.
(PLO)- VKSND khu vực 5 - VKSND tỉnh Cà Mau đã có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn khi thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lĩnh đối với thầy giáo Trần Văn Tâm, hiệu trưởng trường THCS Tam Giang Tây, tỉnh Cà Mau.
Liên quan đến vụ hiệu trưởng ở Cà mau bị cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng, tối 16-8, trao đổi qua điện thoại với PV PLO, vợ của thầy giáo Trần Văn Tâm cho biết chồng mình đã được cho tại ngoại và đang trên đường về nhà.