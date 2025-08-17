Thầy hiệu trưởng ở Cà Mau: 'Vui vì được tại ngoại, người đầu tiên tôi nhớ đến là...' 17/08/2025 11:52

(PLO)- VKSND khu vực 5 - VKSND tỉnh Cà Mau đã có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn khi thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lĩnh đối với thầy giáo Trần Văn Tâm, hiệu trưởng trường THCS Tam Giang Tây, tỉnh Cà Mau.

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam