Thêm cột mốc thi công, Happy Home Tràng Cát rút ngắn hành trình tới ‘ngôi nhà hạnh phúc’ 14/04/2026 18:41

(PLO)- Tiến độ luôn là thước đo niềm tin đối với các dự án nhà ở, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội (NƠXH). Tại Happy Home Tràng Cát (Hải Phòng), những thay đổi rõ rệt trên công trường đang củng cố kỳ vọng của người lao động về một nơi ở ổn định, tiện nghi và bền vững.

Công trường chuyển mình, diện mạo đô thị dần hiện hữu

Sau hơn nửa năm thi công, Happy Home Tràng Cát đã dần lộ rõ hình hài của một khu đô thị được đầu tư bài bản, quy hoạch đồng bộ. Gần đây nhất, vào ngày 12-4, Vinhomes đã tổ chức lễ cất nóc tòa N1 thuộc khu The Nest. Sự kiện tiếp tục đánh dấu cột mốc dự án đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện và tiến gần thời điểm bàn giao.

Trước đó, nhiều tòa căn hộ tại Happy Home Tràng Cát cũng đã cất nóc, như N6, N8 (The Nest); L1, L2 (The Link). Các tòa còn lại đã hoàn thành phần kết cấu, thi công phần thân, bám sát kế hoạch đề ra. Nhịp độ thi công trên toàn công trường cho thấy quyết tâm về đích đúng hẹn của dự án.

Lễ cất nóc tòa N1 - The Nest đánh dấu thêm cột mốc hoàn thiện Happy Home Tràng Cát.

Song song với khu căn hộ, hệ thống tiện ích và cảnh quan Happy Home cũng được triển khai đồng loạt. Công viên, đường nội khu và không gian sinh hoạt chung đang dần thành hình.

Ở khu thấp tầng Boutique Home, nền móng đã hoàn thiện. Hệ thống máy ép cọc hoạt động liên tục để đảm bảo hoàn thiện song song với khu cao tầng. Khi các tòa căn hộ đi vào vận hành, khu nhà phố có thể nhanh chóng đưa vào hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu hàng ngày của 10.000 cư dân.

Trước đó vào cuối tháng 2, Happy Home cho ra mắt căn hộ mẫu. Không gian thiết kế hiện đại, đáp ứng đúng tiêu chuẩn bàn giao, giúp khách hàng hình dung rõ nét hơn về tổ ấm tương lai.

“Rất bất ngờ vì căn hộ sang - xịn - mịn như nhà ở thương mại, xóa tan những ám ảnh cũ của mình về NƠXH trước đây. Happy Homes đúng nghĩa là ngôi nhà hạnh phúc thay cho ngôi nhà chỉ che mưa che nắng”, chị Minh Hạnh (35 tuổi), đang làm việc tại khu công nghiệp Đình Vũ, chia sẻ.

Nhà mẫu Happy Home Tràng Cát được thiết kế hiện đại, tiêu chuẩn bàn giao vượt trội so với các dự án NƠXH trước đây.

Sức hấp dẫn của Happy Home Tràng Cát còn nằm ở hệ tiện ích “all-in-one”, tích hợp vào quy hoạch ngay từ ban đầu. Dưới chân các tòa căn hộ là 59 hạng mục ngoài trời, 3 công viên và 4 vườn hoa, 3 trường học cùng 2 tòa văn phòng… đáp ứng mọi nhu cầu từ học tập, làm việc, vui chơi giải trí cho cư dân.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn quản lý, vận hành của Vinhomes góp phần hình thành một cộng đồng văn minh, gắn kết. Đây cũng là điểm khác biệt giúp Happy Home Tràng Cát vượt lên mặt bằng chung của phân khúc NƠXH trên thị trường.

NƠXH “chuẩn Vinhomes” - Lời giải cho bài toán an cư quy mô lớn

Happy Home Tràng Cát ra mắt trong bối cảnh Hải Phòng đặt mục tiêu phát triển mạnh NƠXH. Theo Nghị quyết số 7/NQ-CP của Chính phủ, thành phố được giao hoàn thành 6.700 căn trong năm 2026 và hơn 43.000 căn trong giai đoạn 2025 - 2030.

Với khoảng 3.800 căn hộ, Happy Home Tràng Cát đóng vai trò đáng kể trong tổng nguồn cung của địa phương. Dự án hướng tới nhóm khách hàng là người lao động tại các khu công nghiệp, chuyên gia và gia đình trẻ đang tìm kiếm nơi ở ổn định.

Happy Home Tràng Cát sẽ hội tụ một cộng đồng dân cư lên tới 10.000 người tại vùng lõi công nghiệp phía Nam Hải Phòng.

Lợi thế lớn nhất của khu đô thị này là vị trí nằm tại lõi công nghiệp - logistics của Hải Phòng, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn như Tràng Cát, Đình Vũ, Deep C... Sở hữu căn hộ tại Happy Home Tràng Cát giúp người lao động rút ngắn thời gian di chuyển và giảm áp lực chi phí sinh hoạt.

Ở tầm nhìn xa hơn, Hải Phòng phấn đấu đến năm 2050 trở thành siêu đô thị biển hiện đại, tầm cỡ thế giới. Khu Nam trở thành trung tâm tăng trưởng cảng biển, logistics và công nghiệp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu này.

Khu vực hội tụ loạt dự án hạ tầng chiến lược như Vành đai 2, trục nối cảng Nam Đồ Sơn, đường sắt quốc tế Việt - Trung và loạt khu công nghiệp mới. Khi các yếu tố này đồng loạt phát triển, nhu cầu về nhà ở sẽ tiếp tục gia tăng. Những dự án như Happy Home Tràng Cát đóng vai trò kết nối quan trọng giữa phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Song song, Happy Home Tràng Cát được xem là bước đi tiên phong của Vingroup trong việc thay đổi cách nhìn của thị trường về NƠXH. Nếu trước đây, phân khúc này thường gắn với vị trí xa trung tâm và hệ tiện ích hạn chế, thì dự án đã thiết lập một chuẩn mực mới khi mang đến không gian an cư bền vững, tích hợp hệ tiện ích “all-in-one”, chuẩn sống Vinhomes cùng cộng đồng văn minh, gắn kết.

Cùng với đó, tiến độ thi công được đẩy mạnh trên công trường đang góp phần củng cố niềm tin của thị trường và người lao động đối với các dự án NƠXH do Vingroup phát triển, không chỉ tại Hải Phòng mà trên phạm vi cả nước.