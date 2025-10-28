Thị trường cho thuê bất động sản TP.HCM cuối 2025 sôi động trở lại 28/10/2025 10:23

(PLO)- Sau hơn hai năm điều chỉnh do ảnh hưởng của chi phí đầu vào và biến động kinh tế, thị trường cho thuê nhà TP.HCM đang dần hồi phục rõ rệt. Cùng đó phân khúc mặt bằng kinh doanh cũng ghi nhận đà tăng trưởng ổn định, cho thấy nhu cầu mở rộng hoạt động thương mại và dịch vụ tại đô thị lớn nhất cả nước vẫn mạnh.

Nguồn cầu tăng mạnh từ doanh nghiệp nhỏ và startup

Theo thống kê từ các sàn giao dịch bất động sản lớn, lượng tìm kiếm liên quan đến cho thuê nhà TP.HCM tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, nhóm khách hàng doanh nghiệp nhỏ (SME), cửa hàng bán lẻ và startup chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Chị Minh Trâm - chủ một chuỗi tiệm cà phê tại phường Bình Thạnh, chia sẻ: “Sau thời gian dài kinh doanh online, tôi quyết định mở thêm cửa hàng offline để tăng trải nghiệm khách hàng. Thị trường cho thuê nhà năm nay có nhiều lựa chọn hơn, giá thuê hợp lý hơn nên rất thuận lợi cho các đơn vị vừa và nhỏ”.

Bên cạnh đó, sự phục hồi mạnh mẽ của lĩnh vực du lịch và dịch vụ lưu trú cũng góp phần kích thích nhu cầu thuê nhà, thuê mặt bằng tại các phường trung tâm như Sài Gòn, Bình Thạnh, Phú Nhuận...

Thị trường cho thuê bất động sản TP.HCM cuối năm 2025.

Phân khúc cho thuê mặt bằng kinh doanh tiếp tục “nóng”

Không chỉ nhà ở, thị trường cho thuê mặt bằng TP.HCM cũng ghi nhận sự bứt phá ấn tượng. Các mặt bằng có vị trí đắc địa, diện tích linh hoạt, phù hợp với mô hình bán lẻ – dịch vụ đang được săn đón mạnh mẽ.

Theo báo cáo quý III-2025 của Hội Môi giới Bất động sản TP.HCM, giá thuê mặt bằng tại khu vực trung tâm đã tăng trung bình 12 - 18% so với đầu năm. Nhiều tuyến đường “vàng” như Nguyễn Trãi, Lê Văn Sỹ, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai luôn trong tình trạng khan hiếm nguồn cung.

Ông Lê Văn Hòa – đại diện một công ty môi giới tại phường Sài Gòn, nhận định: “Xu hướng hiện nay là các thương hiệu bán lẻ trong nước mở rộng hệ thống cửa hàng nhỏ, diện tích từ 30 - 80m². Chính nhóm khách này khiến phân khúc cho thuê mặt bằng kinh doanh tăng tốc mạnh”.

Kênh tìm thuê trực tuyến chiếm ưu thế

Với sự phát triển của công nghệ, người dùng có xu hướng tìm kiếm và thuê bất động sản trực tuyến nhiều hơn. Các nền tảng như Muaban.net trở thành cầu nối hiệu quả giữa chủ nhà và người thuê.

Xu hướng tìm thuê nhà, mặt bằng trên các trang trực tuyến tăng.

Chỉ cần vài thao tác đơn giản, bạn có thể truy cập danh mục cho thuê nhà, mặt bằng TP.HCM để lọc vị trí, diện tích, mức giá phù hợp. Ưu điểm của kênh là cập nhật nhanh, thông tin minh bạch, liên hệ trực tiếp với chủ bất động sản, giúp tiết kiệm thời gian đáng kể.

Ngoài ra, việc đăng tin miễn phí và có đội ngũ hỗ trợ đăng bài, gợi ý tiêu đề hấp dẫn… giúp chủ nhà dễ dàng tiếp cận hàng nghìn người thuê tiềm năng mỗi ngày.

Cơ hội cho nhà đầu tư cá nhân

Khi dòng vốn đầu tư dần quay trở lại thị trường, việc sở hữu bất động sản cho thuê tại TP.HCM đang được xem là kênh sinh lời ổn định. Với mức lợi suất thuê dao động từ 5- 8%/năm và xu hướng tăng trưởng giá trị tài sản. Nhiều nhà đầu tư đang ưu tiên nắm giữ nhà phố, căn hộ dịch vụ hoặc mặt bằng nhỏ ở khu vực có lưu lượng người qua lại cao.

Theo các chuyên gia, cuối năm 2025 sẽ là thời điểm thuận lợi để người thuê và chủ nhà gặp nhau. Giá thuê dự kiến duy trì đà tăng nhẹ 5 - 10% trong năm 2026, nhưng vẫn trong ngưỡng hợp lý để thu hút người kinh doanh và đầu tư dài hạn.

Thị trường bất động sản cho thuê tại TP.HCM đang tái lập vị thế sôi động nhất cả nước. Việc tận dụng kênh trực tuyến như Muaban.net không chỉ giúp người thuê dễ dàng tìm được mặt bằng phù hợp, mà còn giúp chủ nhà rút ngắn thời gian lấp đầy và tối ưu hiệu quả đầu tư.