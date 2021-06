Với báo cáo này, Amway đã điểm lại các hoạt động trách nhiệm xã hội, các dự án hỗ trợ cộng đồng đã hoàn thành trong suốt một năm qua, theo triết lý “Giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn”.



Việt Nam và thế giới vừa trải qua một năm với nhiều xáo trộn do đại dịch COVID-19. Amway Việt Nam đã có nhiều hoạt động chung tay cùng cộng đồng trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh. Công ty đã thực hiện chương trình trao tặng 1.000 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Vitamin C Bio C Plus, 500 chai nước rửa đa năng và 500 chai nước rửa tay đậm đặc G&H Protect+ cho Lạng Sơn. Tổng giá trị sản phẩm hỗ trợ là 600 triệu đồng.

Amway Việt Nam đã có nhiều hoạt động tiêu biểu trong năm 2020



Chia sẻ những khó khăn với Quảng Nam, TP. Đà Nẵng và miền Trung, Amway Việt Nam đã đóng góp 300 triệu đồng để hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ, cán bộ tuyến đầu chống dịch, thông qua chương trình “Đà Nẵng – Quảng Nam, Triệu con tim hướng về”.



Amway Việt Nam đã phối hợp với báo Tiền Phong và BV Quân y 175 (TP.HCM), và hợp tác với BV Bạch Mai cùng Viện Truyền máu Huyết học Trung ương tổ chức hai chương trình Chủ nhật Đỏ hiến tặng gần 300 đơn vị máu. Cùng báo Sài Gòn Giải Phóng, quyên góp 200 triệu đồng tiền mặt, hỗ trợ đồng bào miền Trung sau trận lụt lịch sử 2020...

Năm 2020, Amway Việt Nam đã nhận giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam – Asean 2020 tại Diễn đàn doanh nghiệp Asean+3. TGĐ Amway Việt Nam, ông Huỳnh Thiên Triều cũng được biểu dương là Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam – Asean 2020. Đặc biệt, trong năm 2020, Amway đã tham dự lễ kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại gia Việt Nam – Hoa Kỳ (1995-2020) do Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - Asean tổ chức.