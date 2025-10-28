Thổ Nhĩ Kỳ, Anh ký thỏa thuận bước ngoặt về máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon 28/10/2025 05:38

(PLO)- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ký thỏa thuận hợp tác về máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon, đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ quốc phòng song phương.

Ngày 27-10, Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý mua 20 máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon mới từ Anh với giá 8 tỉ bảng Anh (10,7 tỉ USD), qua đó thắt chặt mối quan hệ giữa hai đồng minh Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) và củng cố năng lực phòng không của Ankara, theo hãng tin Reuters.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ký thương vụ trên với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi nhậm chức thủ tướng năm ngoái và gọi đây là một "thời khắc quan trọng".

Thỏa thuận máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Anh là "một thắng lợi cho an ninh NATO", Thủ tướng Starmer nhấn mạnh.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan (phải) ký thương vụ máy bay chiến đấu với Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 27-10. Ảnh: Necati Savaş/EPA

“Thỏa thuận mang tính bước ngoặt này với Thổ Nhĩ Kỳ là một thắng lợi cho người lao động Anh, một thắng lợi cho ngành công nghiệp quốc phòng của chúng tôi và một thắng lợi cho an ninh NATO" - ông Starmer cho hay.

Ông Starmer cũng nhấn mạnh rằng thỏa thuận này sẽ làm sâu sắc và củng cố an ninh NATO, đồng thời tăng cường hợp tác song phương trong ngành công nghiệp quốc phòng.

"Ở cả hai đầu châu Âu, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ đều đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết những thách thức của thời đại chúng ta, và điều này sẽ cho phép Lực lượng Vũ trang của chúng ta hợp tác chặt chẽ hơn nữa khi chúng ta ngăn chặn các mối đe dọa và bảo vệ lợi ích quốc gia" - ông Starmer nói tại cuộc họp báo chung với ông Erdogan.

Theo Thủ tướng Starmer, những chiếc Typhoon đầu tiên được đặt hàng theo thỏa thuận dự kiến ​​sẽ đến Ankara vào năm 2030.

Bộ Quốc phòng Anh gọi đây là “thỏa thuận máy bay chiến đấu lớn nhất trong một thế hệ", trong khi ông Erdogan ca ngợi đây là "biểu tượng mới của mối quan hệ chiến lược" giữa "hai đồng minh thân cận".

Ông Erdogan cho biết các dự án chung trong ngành công nghiệp quốc phòng có thể sẽ được triển khai sau đó.

Vào tháng 7, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh đã ký một thỏa thuận sơ bộ mua tối đa 40 chiếc Typhoon, được các thành viên của liên minh Eurofighter bao gồm Đức, Ý và Tây Ban Nha chấp thuận.

Trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách với các đối thủ trong khu vực, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ muốn mua thêm 12 chiếc Typhoon từ Qatar và Oman.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng Ankara muốn mua 120 máy bay chiến đấu để củng cố phi đội trước khi các máy bay phản lực KAAN do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đi vào hoạt động.

Năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận một thỏa thuận mua 40 máy bay F-16 từ Mỹ trị giá 7 tỉ USD. Gần đây, Tổng thống Erdogan gần đây cũng đã trao đổi với người đồng cấp Mỹ Donald Trump về khả năng tái gia nhập chương trình máy bay chiến đấu F-35 do Washington dẫn đầu. Thổ Nhĩ Kỳ đã bị loại khỏi chương trình vào năm 2019 do mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Nga sản xuất.