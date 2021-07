Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký công văn hỏa tốc phương án đón công dân đợt 1.



Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Nghệ An.

Trước đó, ngày 20-7, UBN tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch số 396 về việc đón công dân Nghệ An bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trở về từ TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam. Để tạo điều kiện cho người dân Nghệ An ở TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam gặp khó khăn do dịch COVID-19 có nhu cầu cấp thiết trở về quê, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Phương án đón công dân đợt 1, cụ thể:

Đối tượng là công dân Nghệ An đang làm ăn, sinh sống, học tập, công tác tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam gặp khó khăn do dịch COVID- 19 có nhu cầu cấp thiết trở về quê; có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 đang trong thời hạn 72 giờ trước khi lên máy bay.

Những người này được phân thành 02 nhóm như sau: Nhóm 1: ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật; người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; trẻ em; (đã đăng ký danh sách trên Website dangkyveque.nghean.gov.vn). Nhóm 2: các đối tượng tự chi trả chi phí để đăng ký chuyến bay thương mại.

Công dân từ TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam về Nghệ An bằng máy bay. Địa điểm đón: Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Khi bay về đến sân bay Vinh (TP Vinh) các công dân được đón bằng xe ô tô chở đến các khu cách ly tập trung.

Thời gian đón: Dự kiến đón công dân đợt 1 trước ngày 5-8. Đối với nhóm 1: Sau khi xuống máy bay, lực lượng chức năng hướng dẫn công dân di chuyển lên xe đưa về khu cách ly tập trung. Đối với nhóm 2: hãng hàng không chịu trách nhiệm vận chuyển và bố trí công dân đến các khách sạn đã chuẩn bị.

Địa điểm khu cách ly tập trung tại thị xã Cửa Lò, TP Vinh. Thời gian cách ly là 14 ngày tại điểm cách ly tập trung và tiếp tục cách ly tại gia đình 14 ngày sau khi hoàn thành cách ly tập trung.

Về kinh phí, đối với nhóm 1: (cách ly theo chỉ định của cơ quan nhà nước): Công dân được hỗ trợ toàn bộ kinh phí đi lại (từ thành TP.HCM về cơ sở cách ly tập trung, từ cơ sở cách ly tập trung đến các địa điểm khác); chi phí cách ly (tiền ăn, xét nghiệm, sinh hoạt phí...) tại cơ sở cách ly tập trung, chi phí xét nghiệm tại nhà (nếu có).

Đối với nhóm 2: (cách ly theo yêu cầu của công dân): công dân chi trả toàn bộ kinh phí đi lại; chi phí cách ly (tiền ăn, xét nghiệm, sinh hoạt phí...) tại cơ sở cách ly tập trung, chi phí xét nghiệm tại nhà (nếu có)...



Theo quy định, người dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam trở về Nghệ An phải khai báo y tế, cách ly 14 ngày tại điểm cách ly tập trung và tiếp tục cách ly tại gia đình 14 ngày sau khi hoàn thành cách ly tập trung.

Công văn cũng phân công công việc cụ thể Sở LĐ-TB&XH và các sở, ban, ngành, UBND TP Vinh và các huyện, thị xã.

UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM làm đầu mối cung cấp thông tin về các chuyến bay cho công dân theo các nhóm đối tượng: Hỗ trợ các điều kiện cần thiết để các công dân ra sân bay Tân Sơn Nhất theo đúng lịch trình.

Vận động công dân Nghệ An ở TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID- 19 tại nơi cư trú; có phương án quan tâm, hỗ trợ công dân vùng dịch khắc phục đang khó khăn đảm bảo cuộc sống.

Được biết, hiện đã có khoảng 10.000 người quê Nghệ An đang sinh sống ở TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai...đăng ký trở về quê hương. Những ngày qua, có nhiều người đã chạy xe máy từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam trở về Nghệ An cách ly y tế.