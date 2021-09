Kể từ khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, gia đình anh Phan Sĩ Ngọc và chị Võ Thị Quý (kinh doanh nhà hàng, khách sạn; ngụ phường Tam Bình, TP Thủ Đức, TP.HCM) cũng như các chủ nhà hàng, khách sạn khác ở TP đều phải đóng cửa.



Ngoài thời gian trực chốt, cán bộ, chiến sĩ thuộc K02 và C06 còn tham gia phân chia từng phần thực phẩm thiết yếu để đem tặng người dân gặp khó khăn, khu cách ly. Ảnh: TỰ SANG

Chung tay cùng cán bộ để đẩy lùi dịch bệnh

Trong quá trình đó, chứng kiến các lực lượng tham gia trực chốt kiểm soát ngày đêm đứng nắng mưa làm nhiệm vụ, anh Ngọc và chị Quý đã có suy nghĩ người dân cần hỗ trợ, đồng hành cùng cán bộ thì dịch mới nhanh chóng qua đi, đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Từ đó, gia đình anh Ngọc quyết định hỗ trợ địa phương làm từ thiện, chăm lo cho người dân khó khăn hơn mình, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe cho các cán bộ, chiến sĩ bằng cách hỗ trợ nơi ăn, chốn ngủ.

“Tôi hay tin lực lượng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02) và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) vào TP.HCM tăng cường chống dịch. Do đó, tôi có báo với công an phường là vợ chồng tôi sẽ tạo điều kiện cho anh em ăn ở miễn phí tại khách sạn của gia đình để mọi người có sức khỏe tốt nhất thực hiện nhiệm vụ chống dịch” - anh Ngọc nói.

Cũng theo anh Ngọc, khi công an phường thông báo sẽ có khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ đến ở, gia đình anh đã dọn dẹp tươm tất nhiều căn phòng. Phía địa phương cũng cho lực lượng y tế khảo sát, phun thuốc khử khuẩn... để đón cán bộ tăng cường vào ở.

Chị Quý cho hay việc làm của gia đình chị hoàn toàn xuất phát từ mục đích người dân và cán bộ hỗ trợ nhau chống dịch. “Trong thời gian này, nhà tôi cũng để trống, bản thân tôi cũng sợ dịch bệnh. Tuy nhiên, nếu vì sợ mà mình không hỗ trợ và hợp tác với địa phương thì không biết khi nào mới hết dịch. Do vậy vợ chồng tôi quyết định để tất cả phòng và tạo điều kiện tốt nhất cho các cán bộ, chiến sĩ vào ở” - chị Quý chia sẻ.

Anh Ngọc còn cho biết thêm, để phòng chống dịch bệnh lây lan và lây nhiễm chéo tại gia đình, toàn bộ cán bộ khi làm nhiệm vụ về đều phải sát khuẩn và đặc biệt không được tập trung quá hai người/phòng. “Về ăn uống, vợ chồng tôi nấu phở, bún, mì tôm… cho các cán bộ, chiến sĩ ăn sáng. Trưa thì chúng tôi nấu sẵn để đó, gia đình tôi ăn gì thì anh em cùng ăn như vậy” - anh Ngọc thông tin.



Chiến sĩ cảnh sát cơ động cùng tham gia nấu ăn tại gia đình anh Ngọc.

Ảnh: TỰ SANG

Cán bộ cùng người dân hỗ trợ người khó khăn

Theo Công an phường Tam Bình, gia đình anh Ngọc rất năng nổ trong việc làm từ thiện, hỗ trợ người dân khó khăn trên địa bàn phường. Hằng ngày, anh Ngọc đều lấy rau củ quả từ các tỉnh miền Tây và cá từ Ninh Thuận chuyển vào phân phát cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách.

Trung tá Phạm Đăng Khải, Phó Trưởng Công an phường Tam Bình, cho biết phường có năm tổ công tác trực 24/24 giờ tại các khu phố. Ngoài đảm bảo công tác phòng chống dịch thì các tổ này còn hỗ trợ lực lượng công an nắm tình hình, giám sát địa bàn và phát hiện sớm những gia đình khó khăn để có sự chăm lo.

“Qua công tác nắm địa bàn, chúng tôi được biết gia đình anh Ngọc có mong muốn hỗ trợ chỗ ăn nghỉ cho lực lượng chống dịch. Do đó, chúng tôi đã đưa 30 cán bộ, chiến sĩ tăng cường đến đây để mọi người vừa có chỗ ăn nghỉ vừa đảm bảo sức khỏe, phục vụ tốt cho công tác phòng chống dịch” - Trung tá Khải nói.

Theo ghi nhận, các cán bộ, chiến sĩ ở với gia đình anh Ngọc đều rất an tâm về điều kiện chăm sóc sức khỏe, có thêm nguồn động viên tinh thần trong công tác phòng chống dịch.

Thiếu tá Cao Đức Long, Phó Đại đội trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (K02), cho biết được sự quan tâm của địa phương và hỗ trợ của vợ chồng anh Ngọc mà các cán bộ, chiến sĩ có nơi ăn ở rất tốt. “Sự hỗ trợ của gia đình anh Ngọc cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục chiến đấu, góp công sức nhỏ bé của mình cùng người dân cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh” - Thiếu tá Long chia sẻ.

Đang nấu ăn tại khu nhà bếp, Thiếu tá Hồ Trọng Hùng (K02) cho hay anh cùng đồng đội nhận nhiệm vụ tăng cường cho TP Thủ Đức từ ngày 8-7 và được địa phương bố trí đến gia đình anh Ngọc ở. Sau mỗi ca trực, anh cùng đồng đội phụ nấu ăn, rửa bát, giúp gia đình anh Ngọc chia thực phẩm thiết yếu để phát cho bà con trong các khu cách ly, người khó khăn.

“Ở đây, chúng tôi được đảm bảo về nơi ăn ở, điều kiện sinh hoạt cũng rất tốt nên anh em luôn nỗ lực hết mình trong công tác phòng chống dịch” - Thiếu tá Hùng chia sẻ.

Khuôn viên nhà hàng, khách sạn của vợ chồng anh Ngọc rộng khoảng 1.000 m2 với 20 phòng rộng rãi, thoáng mát; mỗi phòng được bố trí hai giường và chỉ cho hai người ở. Tất cả đồ đạc, vật dụng cá nhân đều rất sạch sẽ, gọn gàng. Hiện có 14 phòng được bố trí cho gần 30 cán bộ của K02, C06 và sinh viên Trường ĐH Cảnh sát tăng cường chống dịch tại địa bàn phường. Việc ăn uống của các cán bộ, học viên cũng được gia đình anh Ngọc hỗ trợ rất chu đáo.