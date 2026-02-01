Video Tin Tức

Thời tiết ngày 1-2: Bắc Bộ mưa rét, Nam Trung Bộ đêm có mưa vài nơi

(PLO)- Không khí lạnh tiếp tục mở rộng trong ngày 1-2, ảnh hưởng đến thời tiết hầu khắp Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và lan xuống Trung Trung Bộ.
Thời tiết ngày 1-2: Không khí lạnh tiếp tục mở rộng trong ngày 1-2, ảnh hưởng đến hầu khắp Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và lan xuống Trung Trung Bộ, gây mưa nhỏ rải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ phổ biến 12–15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh dần, biển động, sóng cao, tiềm ẩn rủi ro cho tàu thuyền. Cơ quan khí tượng cảnh báo rét kéo dài có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, người dân cần chủ động phòng tránh.

