Thời tiết ngày 10-9: Bắc Bộ mưa rào, có giông rải rác 10/09/2025 07:11

(PLO)-Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết ngày 10-9, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

