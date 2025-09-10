Video Tin Tức

Thời tiết ngày 10-9: Bắc Bộ mưa rào, có giông rải rác

(PLO)-Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết ngày 10-9, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Thời tiết ngày 10-9: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

