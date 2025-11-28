Thời tiết TP.HCM chuyển lạnh, cảm nhận rõ không khí cuối năm 28/11/2025 08:39

(PLO)- Không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ TP.HCM buổi sáng giảm xuống còn 19°C. Nhiều người thích thú chia sẻ khoảnh khắc se lạnh của những ngày cuối năm.

