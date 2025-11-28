Thời tiết TP.HCM chuyển lạnh, cảm nhận rõ không khí cuối năm

PHẠM HẢI

(PLO)- Không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ TP.HCM buổi sáng giảm xuống còn 19°C. 

Nhiều người thích thú chia sẻ khoảnh khắc se lạnh của những ngày cuối năm.

VIDEO: Thời tiết TP.HCM chuyển lạnh, cảm nhận rõ không khí cuối năm.

Sáng 28-11, TP.HCM đón đợt không khí lạnh, thời tiết trở nên se lạnh từ rất sớm. Ghi nhận lúc 6 giờ, nhiệt độ tại nhiều khu vực trong thành phố ở mức 19°C, giảm khoảng 3°C so với ngày hôm trước.

z7269922671919_c33297f550e7e1340d7f91c340edcc84.jpg
Dù không phải mức nhiệt quá thấp nhưng với khí hậu TP.HCM, đây là ngưỡng lạnh rõ rệt, khiến người dân ra đường đầu ngày dễ dàng cảm nhận hơi lạnh đầu mùa.
z7269922682252_ce22e3b8cc25bf39d6181ba79a1b781a.jpg
Nhiều khu vực như TP Thủ Đức, quận 1, Bình Thạnh, Gò Vấp cũ… đều ghi nhận thời tiết lạnh sớm. Người dân đi làm, trẻ em đến trường trong những bộ áo khoác, nhiều người mưu sinh buổi sáng chia sẻ cảm giác lạnh khiến nhịp sống đầu ngày có phần chậm hơn thường lệ.
z7269924343243_6f79888b4c897e4add9210d666fc7588.jpg
Tại khu vực cầu Thủ Thiêm, lượng người chạy bộ, tập thể dục buổi sáng cũng thưa vắng hơn mọi ngày. Nhiều người cho biết cái lạnh đầu ngày khiến họ “ngại” ra khỏi nhà sớm như thường lệ, dù bầu trời hôm nay khá trong, ít mây.
z7269915083596_b80712b0efd8dc41245cc7f9e1036026.jpg
Chị Trần Thị Sinh, kinh doanh nước uống gần khu vực này, chia sẻ: Hôm nay trời lạnh hơn bình thường, dù sáng sớm trời rất đẹp, không có nhiều mây. Cảm giác này đúng kiểu không khí cuối năm rồi.
z7269915122601_e0b01ad65776277ad10d7171596c45fa.jpg
Ông Trần Văn Tám, ngụ phường Thủ Đức, mưu sinh bằng nghề bán vé số ngồi nép khéo bên vệ đường cho biết, ông đưa theo hai con nhỏ cùng ngồi bên chiếc xe đẩy cũ để chuẩn bị cho ngày làm việc mới. “Sáng nay lạnh quá, tôi đi vội quên đem áo khoác. Ngồi một lúc mà lạnh thấu qua cả chiếc áo đang mặc. Mấy hôm nay lạnh kiểu này chắc cũng sắp Noel rồi”- ông Tám nói
z7269915098747_7ab1a06fc7ca3f06a3127e04f3d8a65d.jpg
Sáng sớm 28-11, nhiều học sinh được phụ huynh choàng khăn, mặc áo khoác kín khi được chở đến trường trong thời tiết 19°C.
z7269915098717_ce43954ad4d3452007cee5e0e34bbd78.jpg
z7269915110114_7643b5d54b18c15adf13348760cfe00d.jpg
z7269915137386_ee7bd794bf0bf4c6abf0ed45723a359b.jpg
Theo ghi nhận, kiểu thời tiết se lạnh vào sáng sớm như hôm nay là tình trạng thường gặp ở TP.HCM trong giai đoạn cuối tháng 11 đầu tháng 12, khi thành phố bắt đầu bước vào thời điểm giao mùa cuối năm.
z7269915122574_a6d28fcd6d045a7a4bb0babaae0be22b.jpg
Nhiều người dân xoa hai tay liên tục để sưởi ấm khi chờ đèn đỏ.
z7270058144481_d626b2b3be77c29d961c50c0b15ab3db.jpg
Người dân phải đeo bao tay, mặc áo khoác dày khi ra đường. Thời tiết lạnh hiếm gặp ở TP.HCM khiến ai cũng chủ động giữ ấm để bắt đầu ngày mới.
z7269920173985_c68ea1979440ebf866d20b019a49cfea.jpg
Sáng 28-11, nhiều khu vực TP.HCM ghi nhận nhiệt độ khoảng 19°C. Không khí lạnh đầu ngày khiến người dân ra đường sớm dễ dàng cảm nhận cái rét hiếm gặp.
