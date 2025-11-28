Thời tiết TP.HCM chuyển lạnh, cảm nhận rõ không khí cuối năm

(PLO)- Không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ TP.HCM buổi sáng giảm xuống còn 19°C.
Nhiều người thích thú chia sẻ khoảnh khắc se lạnh của những ngày cuối năm.
Sáng 28-11, TP.HCM đón đợt không khí lạnh, thời tiết trở nên se lạnh từ rất sớm. Ghi nhận lúc 6 giờ, nhiệt độ tại nhiều khu vực trong thành phố ở mức 19°C, giảm khoảng 3°C so với ngày hôm trước.
Theo ghi nhận, kiểu thời tiết se lạnh vào sáng sớm như hôm nay là tình trạng thường gặp ở TP.HCM trong giai đoạn cuối tháng 11 đầu tháng 12, khi thành phố bắt đầu bước vào thời điểm giao mùa cuối năm.